19. yüzyıl romanları yeniden yazıldı

“Edebiyatın İzinde-Yeniden Yeni - 19. Yüzyılı Yeniden Yazmak” Seval Şahin ve Tevfika İkiz’in ortaklaşa hazırladıkları ilginç bir çalışma. Kitap,19. yüzyılın önemli romanlarında İntibah, Sergüzeşt, Zehra, Araba Sevdası, Mai ve Siyah’ı hem yazarların hem psikanalistlerin hem edebiyat tarihçilerinin bakışlarında yeniden tartışmaya açıyor. Metinler günümüz yazarları tarafından yeniden hikaye formunda yorumlanarak yazılmış.

Araba Sevdası, çalışma kapsamında yeniden yorumlanan eserlerden biri.



KANONİK METİNLER



Psikanaliz ve edebiyatı buluşturmak, metne farklı bir şekilde bakabilmenin bir imkanı aslında. Şahin ve İkiz bu imkanı yazarların yeni üretimleri üzerinden bir yol arayışı olarak sunmuş okura. Yukarıda zikrettiğimiz beş eser üzerinde durulmasının sebebi de bu metinlerin kanonik olduğuna dair ortak bir anlaşmanın varlığı.

FREUD’U YENİDEN OKUMAK



Melisa Kesmez ve Niyazi Zorlu Namık Kemal’in İntibah’ını, Ayşegül Devecioğlu ve Murat Uyurkulak Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt’ini, Mine Söğüt ve Hüseyin Kıran Nabizade Nazım’ın Zehra’sını, Şebnem İşigüzel ve Engin Türkgeldi Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası’nı, Cihan Aktaş ve Kaya Tanış Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah’ını yeniden yazmış. Aslı Erkan, Behice Boran, Bengi Düşgör ve İrem Erdem Atak da 19. yüzyıl Osmanlı edebiyatının kanonik metinlerine Freud’u yeniden okuyarak bakıyor. Gerçekten şaşırtıcı, kışkırtıcı, merak uyandıran, ilgiyi hak eden bir kitap çıkmış ortaya.