100 bin TL'ye satılan taht için inceleme

Müzayedeyi düzenleyen firma ve satışa sunan kişi hakkında inceleme yapılması için Bakırköy Başsavcılığına başvuran Bakanlık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu aykırı davranıldığını vurguladı. Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilgün Şensoy tarafından satışa çıkarılan taht 100 bin TL’ye alıcı bulmuştu.

