100 bin TL'ye satılan taht için inceleme
Kültür ve Turizm Bakanlığı, II. Abdülhamid dönemine ait olduğu iddia edilen tahtın, İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda satışa çıkarılması üzerine harekete geçti.
Müzayedeyi düzenleyen firma ve satışa sunan kişi hakkında inceleme yapılması için Bakırköy Başsavcılığına başvuran Bakanlık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu aykırı davranıldığını vurguladı. Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilgün Şensoy tarafından satışa çıkarılan taht 100 bin TL’ye alıcı bulmuştu.