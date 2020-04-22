Zordaki tedarikçisine 10 milyon lira dağıttı

Tedarikçilere mayo, şort, atkı ve bere gibi ürünler yaptıran Granz Tekstil bu şirketlere 10 milyon lira dağıttı. Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu “Salgın yüzünden oldukça zor günler geçiriyoruz. Tekstil sektörümüzün en önemli gelir kaleminden biri olan ihracat bütün dünya ile beraber ülkemizde de durma noktasına geldi. Bu yüzden zorda olan tedarikçi firmalarımıza 10 milyon civarında para yardımı yaptık. Çünkü bu ülke hepimizin” diye konuştu.

YENİ İŞÇİ ALACAK



İşçi çıkarmayı düşünmediklerini aksine yatırım planları olduğunu da anlatan Yolcu “Mevcut üretim tesislerimizi bu yıl daha fazla büyütüp yeni insanlara iş olanağı sağlamak en büyük hedefimiz. Özellikle bu salgın yüzünden, işsiz kalacak olan deneyimli bir çok tekstil işçisine iş vermek için mevcut üretim kapasitemizi artırmak niyetindeyiz.Yeni ve çok büyük üretim parkuru kurmayı hedefliyoruz” dedi. Mayo, bikini, şort, şapka v.s yazlık üretim yapan firmalardan birisi olarak turizm için umutlu olduğunu da anlatan Yolcu “Bu yaz yerli turist tatil beldelerine akın edecek” dedi.