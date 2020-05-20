'Yerli bulut'la 1 milyon lira tasarruf mümkün

Hesaplamalara göre yerli yazılıma yatırım yapan ortalama bir KOBİ’nin yabancı yazılım kullanana göre yıllık tasarrufu 1 milyon TL. Türkiye’deki şirketlerin yüzde 80’inden fazlası yabancı yazılım kullandığına göre elde edilecek potansiyel tasarruf, cari açığı kapatacağı gibi, katma değerli üretim için gerekli beyin işçisine ihtiyacı artıracak. Yerli yazılım üreticisi PlusColuds’un CEO ’su Serkan Koçak, “Bulut bilişim pazarına yatırım yapmamız durumunda 1 sene içerisinde cari açığın kapanması ve işsizliğin azalması sağlanabilir. Dünyada ihracatı en kolay ve katma değeri en yüksek ürün yazılımdır. Özellikle bulut bilişimin, yapay zekanın ve robotik teknolojilerin dünya üzerindeki servetlerin değişim hızını çok daha hızlı etkileyeceği tahmin ediliyor” dedi. Yerli firma ve kurumların yabancı yazılımlara milyarlarca dolar harcamaya devam ettiğine vurgu yapan Koçak, “Sadece Orchestrator Leo ürünümüzün veri merkezi yönetimlerinde kullanılması durumunda kurum ve şirketler yıllık 1 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayabilir” dedi. Koçak, kendilerinin de devops mühendisliği ve veri merkezi orkestrasyon aracı olan ‘Orchestrator Leo’yu çok daha kolay satabildiklerini söyledi.