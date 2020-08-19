Yeni normalin fuarı iki aşamalı olacak

Türkiye’de pandemiden sonra yeni nesil fuar deneyimini ilk kez yaşatacak olan 3.Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, hibrit olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek. Fuarın ilk bölümü dijital platformda 16-17 Eylül 2020 tarihlerinde B2B Networking Günleri olarak gerçekleştirilecek. İkinci bölümü ise sektörün talebi doğrultusunda geleneksel fuar tarihleri olan 18-21 Mart 2021 tarihlerinde ise fiziki fuar olarak düzenlenecek. Fuar, hibrit modeli sayesinde gerek pandemi gerekse kişisel tercihi nedeniyle seyahat etmek istemeyen profesyonel alıcılarla sektörün önde gelen firmalarını buluşturarak, ihracata katkı sağlayacak.

3 BİN ONLİNE KAYIT



TÜYAP’ın, OYDER (Oyuncakçılar Derneği) işbirliğiyle gerçekleştireceği fuar, yurtiçi ve yurtdışı oyuncak perakende ve toptancılarından kırtasiye perakende ve toptancılarına, bebek ürünleri ve çocuk tekstil mağazalarından eğitim kurumlarına sektörün tüm paydaşlarını buluşturacak. Bu yıl ‘uluslararası’ unvanına kavuşan ve KOSGEB tarafından desteklenen fuar, 6 ülkeden 88 firma ve firma temsilciliği ile 154 markanın katılımıyla gerçekleştirilecek. Fuara şu ana kadar 3 binin üzerinde ziyaretçi online kayıt yaptı.

YIL BOYU KESİNTİSİZ TİCARET



TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, “Dijital dönüşüme yaptığımız yatırımlarla ticaret artık fuar alanı ve tarihleriyle sınırlı değil” dedi. Ulusoy, yeni dönemde verdikleri hizmetleri şöyle anlattı: “Tüm dijital platformlarda yer alan katılımcı rehberi, üreticilerimize ürünlerini yıl boyu dünyaya sergileme ve ihracat bağlantıları kurma imkanı sağlıyor. Networking uygulamasıyla video toplantı altyapısına sahip akıllı B2B eşleştirme sistemimizle, fuarlarımıza katılan üreticilerimizi tüm dünyadan alıcılarla anında buluşturuyoruz. Böylece ticaret, seyahat engellerine takılmıyor, yıl boyu kesintisiz sürüyor. İş bağlantılarını sanal ortama taşıyan web sitelerimiz, katılımcılarımızı dünyanın her yerinden alıcıyla doğrudan buluşturuyor.”

OYUN VE PUZZLE SATIŞLARI 3 KAT ARTTI



Pandemi sürecinde evde çocuklarıyla birlikte ebeveynlerin daha fazla zaman geçirdiğini belirten OYDER Başkanı Esin Yürür, bu nedenle birlikte oynanabilen eğitici oyuncaklara talebin üç kat arttığını kaydetti. Yürür, “Criteo’nun yaptığı araştırmaya göre, salgınla birlikte karantina sürecinin başlamasıyla birçok ebeveyn, çocuklarıyla uzun zaman geçirme fırsatı yakaladı” dedi.