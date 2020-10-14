Yeni fabrika yatırımıyla ABD pazarına açılacak

Temelleri 1932 yılında Kayseri’deki bir ekmek fırınında atılan Dalsan, bugün 88 yıllık bilgi birikimiyle, 64 ülkeye alçı ve alçı levha sistemleri ihraç eden bir şirket haline geldi. Şirket, 2023’te 100 milyon metrekare üretim kapasitesiyle ihracat yaptığı ülke sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyor. Dalsan Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Daloğlu, “Dünyadaki en büyük alçı levha pazarı Amerika’da. Şirket olarak ABD pazarına açılmak ve orada kalıcı olmak istiyoruz. Dalsan North America isimli şirketimizi kurduk. Depolarımızı belirledik ve işe alımları başlattık. Burada ortaklık yapısıyla hareket edeceğiz. Gelecek yıl bu ülkeye yoğun ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Daloğlu, şunları söyledi: “Geçtiğimiz aylarda Gebze’deki mevcut fabrikamızda ikinci üretim hattımızı kurduk. 50 milyon TL değerindeki yatırımla bir bakıma şirketimiz için yeni bir Ar-Ge merkezini hayata geçirdik diyebilirim. 2021’de ise Manisa Turgutlu’da 300 milyon TL değerindeki yatırımla yeni üretim tesisimizi açmış olacağız. Tüm bu yatırımlarımızın odağında ihracat olacak. 2023 yılında ihracat yaptığımız ülke sayısını toplam 100’e, alçı levha üretim kapasitemizi ise 100 milyon metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz.”

ÜRETİME ARA VERMEDİ



2019’u ihracat dahil olmak üzere yine rekorlarla kapattıklarını belirten Daloğlu, “Bu yıl 7 gün 24 saat çalışmayı hiç durdurmadık. Sıkı önemler aldık ve personel kaybı yaşamadık. İngiltere, Fransa gibi ülkelerde fabrikalar kapandı. Biz onların yapamadığı talepleri karşıladık” diye konuştu.

EKMEK FIRINIYLA YOLA ÇIKTI



Şirketin temellerinin 1932’de Kayseri’deki bir ekmek fırınında atıldığını anlatan Daloğlu, şöyle devam etti: “Yönetimde 3’üncü kuşağı temsil ediyoruz. Büyükbabamız bu işe Kayseri’de başlamış. Ekmek fırınlarının normal işlevi bittiğinde içi hemen soğumuyor. Alçının pişmesine çok uygun bir durum. Biz de bu durumdan yararlanmışız. Yumruk büyüklüğündeki taşları ekmek fırınının içine atıyorlarmış. İpek elekte eleyerek alçı imalatına başlamışız. O zamanlar kol-bacak kırıklarında ve diş için kalıp çıkarmada kullanılan bir hammadde bugün Türkiye’nin dünya pazarlarına ihraç ettiği en önemli yapı malzemeleri arasında yer alıyor.”

SEKTÖR 3 MİLYARA ULAŞTI



Daloğlu, sektöre ilişkin de şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’de alçı, alçı levha ve aksesuarlarının sektör büyüklüğü 3 milyar TL civarında. Üretimin yüzde 30’u ise ihracata gidiyor. Amerika’da bir kişi yılda 10 metrekare tüketim yaparken, bu rakam Türkiye’de 1.2 metrekare civarında. Avrupa’da ise 4-5 metrekare. Hacim anlamında Türkiye dünyada dördüncü sırada.”