Yapı sektöründen 214 ülkeye ihracat

Geçen yılı 22.1 milyar dolar ihracatla kapatan Türk yapı malzemeleri sektörü, Kovid-19’un olumsuz etkilerini en az hasarla atlatmak adına geliştirdiği projelere ara vermiyor. Türk Yapı Malzemeleri Sektörü Başkanı Serdar Urfalılar, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve dünya ihracat sıralamasında 11’inci sırada yer alan sektörün hedefinin tekrar ilk 10’a girmek olduğunu söyledi. Serdar Urfalılar, şu bilgileri verdi:

FARKLI YOLLAR BULUYORUZ



“Sektörün ocak-nisan ihracat rakamlarına baktığımızda miktarda yüzde 16.31’lik artış görülürken değerde ise yüzde 4.82’lik düşüş kaydedildi. Bu düşüşe rağmen yüzde 30’lara varan alt sektör ihracat artışları var. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler ABD, İsrail, Almanya, Irak ve İngiltere oldu.” İlk çeyrekte 214 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Urfalılar, en fazla düşüşün İspanya, İtalya, Kenya, İran ve Özbekistan’da yaşandığını söyledi. Pandemi nedeniyle Türk yapı malzemeleri sektörünün bu yılı yüzde 30’luk daralmayla kapatacağını belirten Urfalılar, “Normalleşme süreci eskiden yaptığımıza bir dönüş değil, eski etkiyi yaratmak için farklı gidiş yolları yaratmakla gerçekleşecek. Hedef pazarlarımıza yönelik faaliyetlerimize yeni formatlarında hızla devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

İLK SANAL UR-GE YOLDA



Serdar Urfalılar, şöyle konuştu: “Sektör olarak iki UR-GE projesini tamamladık. Bazı sektörlerimizden gelen yoğun istek üzerine sadece bir sektöre veya birbirini direkt etkileyen veya tamamlayan 1-2 sektörü de barındıran bir UR-GE projesi yapmaya karar verdik. Bütün evrelerinin sanal olarak yapılacak ilk sanal UR-GE projesini hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Bu ay firma çağrısına çıkılacak.”