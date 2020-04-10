VakıfBank 32 bini aşkın KOBİ'nin borcunu öteledi

Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından destek paketini devreye alan Vakıfbank’a 26 Mart’tan bu yana başvuru yağıyor. Bankaya sadece kredi ötelemesi için 32 bin 500 KOBİ ve ticari işletme başvururken ‘İşe Devam Destği Kredisi’ için de 21 bin başvuru geldi. VakıfBank’tan yapılan açıklamada “Başvurular 26 Marttan itibaren alınmaya başlanırken kredi kullandırımına ise KGF ile protokol imzalandıktan sonra başlandı. Bu zor süreçte, işletmelerin kira, maaş gibi sabit giderlerinin karşılanması ve çeklerinin ödenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan paketler yoğun bir talep ile karşılandı. Şu ana kadar 90 bin bireysel ve ticari müşterimizin 424 milyon TL tutarındaki kredi kartı ekstresini erteledik. Bireysel ihtiyaç, konut, otomobil ve yapılandırma kredilerinin ertelenmesi için bugüne kadar 245 bin bireysel müşterimizin erteleme işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik” denildi.

LİMİTLERİ ARTIRDIK



Açıklamada şöyle denildi: “KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte firmalar bazında ise 32 bin 500 müşterimizin kredisini öteledik. İşe devam destek kredisinde şu ana kadar 21 bin başvuru aldık ve 4 milyar TL kredi kullandırdık. Kullandırmaya da devam ediyoruz. Limit sıkıntısı çekenlere de çözüm getirdik. 21 bin Banko Çek müşterimize 6,5 milyar TL limiti de dolaşıma sunduk. 66 bin KOBİ ve ticari müşterinin kart limitini 781 milyon TL, 61 bin bireysel müşterimizin kart limitini ise 212 milyon TL tutarında artırdık.”

BANKA HANGİ DESTEKLERİ SAĞLIYOR?



Açıklamada “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KGF teminatı ile ‘İşe Devam Destek Kredisi’ ve ‘Çek Ödeme Destek Kredisi’ adı altında iki farklı paketi devreye aldık. ‘İşe Devam Kredi Desteği Paketi’nden 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönemli toplam 36 ay vadeli olarak yılık yüzde 7,50 faiz oranıyla faydalınabiliyor. KGF teminatlı diğer paketle de Çek Ödeme Destek Kredisi veriyoruz. Krediler, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz toplam 12 ay vade ve yıllık 9,50 faiz oranıyla veriliyor” denildi. Açıklamada ayrıca maaş, vergi ve SGK ödemeleri için de destek kredisi verildiği belirtildi.

KOBİ’LERİMİZ İÇİNİ FERAH TUTSUN



VakıfBank’tan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Türkiye’nin dördüncü büyük bankası olarak KOBİ, ticari ya da bireysel, ekonomik açıdan sıkıntıya düşen herkesin yanındayız. Bu desteğimizi maddi olduğu kadar manevi de hissetmeliler. Özellikle KOBİ’lerimiz içlerini ferah tutabilir. Çünkü finansal desteğin yanında sakin kalarak bugünlerin geçici olduğuna inanmak bizleri hata yapmaktan alıkoyacaktır.”