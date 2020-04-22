TÜRKKEP'le tüm imza süreçleri eve taşındı
Salgının Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından sosyal izolasyona uyarak işlerini evden çıkmadan yürütmek zorunda olan çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere e-Dönüşüm çözümleri sunan şirketlere de bu dönemde büyük sorumluluklar düşüyor.
İşte bu noktada şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan TÜRKKEP, imza süreçlerini kolaylaştıran ve her ortamdan imza işleminin yapılmasını sağlayan yeni ürünü TÜRKKEP İmza’yı piyasaya sundu.
DOĞRULAMA DA MÜMKÜM
TÜRKKEP Genel Müdür Vekili Dilek Akyürek’in verdiği bilgiye göre TÜRKKEP İmza, belgelerin e-İmza ile imzalanması için sistemde tanımlı kullanıcılara atanmasını sağlıyor ve belgeleri imzalayıp isteğe bağlı olarak Kayıtlı Elektronik Posta ile gönderimini gerçekleştirebiliyor. TÜRKKEP aynı zamandı imzalanmış belgelerin doğrulanmasını da mümkün kılıyor.