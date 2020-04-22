TÜRKKEP'le tüm imza süreçleri eve taşındı

İşte bu noktada şirketlerin dijitalleşmesini sağlayan TÜRKKEP, imza süreçlerini kolaylaştıran ve her ortamdan imza işleminin yapılmasını sağlayan yeni ürünü TÜRKKEP İmza’yı piyasaya sundu.

DOĞRULAMA DA MÜMKÜM

TÜRKKEP Genel Müdür Vekili Dilek Akyürek’in verdiği bilgiye göre TÜRKKEP İmza, belgelerin e-İmza ile imzalanması için sistemde tanımlı kullanıcılara atanmasını sağlıyor ve belgeleri imzalayıp isteğe bağlı olarak Kayıtlı Elektronik Posta ile gönderimini gerçekleştirebiliyor. TÜRKKEP aynı zamandı imzalanmış belgelerin doğrulanmasını da mümkün kılıyor.