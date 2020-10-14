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  • Türk üreticiler yabancı alıcılarla online buluşacak
14 Ekim 2020 Çarşamba 00:17 | Son Güncelleme:

Türk üreticiler yabancı alıcılarla online buluşacak

Türk üreticiler yabancı alıcılarla online buluşacak

Pandemi süreciyle birlikte artan züccaciye ürünlerine ilgi, ihracata da yansıdı.

Sektör ilk 9 ayda 3.1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Sektör, şimdi de online B2B’lerle Latin Amerika, Afrika, Birleşik Krallık, Hindistan, Japonya, Kanada ve Ortadoğu’nun en büyük satın almacı zincirleriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından düzenlenen organizasyonların ilki, dünyadan satın almacı firmaların katılımıyla 16-20 Kasım tarihleri arasında, sektörün en büyük fuarı olan ZUCHEX’in online B2B’leri olarak gerçekleşecek.

DİJİTAL SHOWROOM

ZUCHEX Sourcing Week’te 1-1.5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin oluşması bekleniyor. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Satın almacılar online showroomlardan ürünleri inceleyecek” dedi.

MUTFAKTAN AR-GE ÇIKTI

Züccaciye sektörü, Ar-Ge’ye de çok önem veriyor. “Sektörümüz sürekli inovatif ürünlere ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden Ar-Ge yatırımlarına önem veriliyor” diyen Öksüz, Ar-Ge yatırımlarıyla kilogram başına ihracatta 3.45 dolara ulaştıklarını belirtti. 

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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