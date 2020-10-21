Türk KOBİ'ler mobilyada ‘dünya markası' oluyor

Son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan dönüşüm küresel üretimde ağırlık merkezlerini de değiştirdi. Bu dönüşüm yaşadığımız pandemi süreciyle birlikte daha da hızlanırken, Türkiye’nin üretim alanındaki başarısı farklı sektörlerden KOBİ’lerin de dünyaya açılmasına zemin hazırladı. Bu sektörlerin başında da mobilya ve tamamlayıcı aksesuarlar geliyor. Dünya genelinde 120 binin üzerinde ürün seçeneğiyle faaliyet gösteren Almanya merkezli Häfele, geniş ürün seçeneklerini uluslararası arenada pazarlarken, Türk KOBİ’lerinin yaptığı ürünlerin pazarlanmasında ve yurtdışına açılmasına yardımcı oluyor. KOBİ’lere destek verdiklerini işaret eden Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, şunları söyledi:

YARININ ÇİN’İ TÜRKİYE



“KOBİ’leri hem büyütüyoruz hem de küresel gücümüz sayesinde dünyaya açıyoruz. Türkiye’de 30’un üzerinde KOBİ bizim aracılığımızla uluslararası marka olma yolunda hızla ilerliyor. Tasarladığımız Tedarikçi Geliştirme Programı’yla Türkiye’deki KOBİ’leri, sadece ülkemiz Hafele dünyasına değil aynı zamanda bütün dünyaya malzeme üretecek kalite ve disipline ulaştırmaya çalışıyoruz. Otomotiv ve tekstilde yaşanan bu üretim hamlesini aslında biz de kendi sektörümüzde üstleniyoruz. Bunun için de özel danışmanlar tuttuk ve çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Ülkemiz için şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim; Yarının Çin’i Türkiye olacak. Türkiye olarak dünyanın üretim merkezi olabiliriz.”

TASARIM ÇOK HIZLI GELİŞİYOR



Türkiye'nin büyük bir potansiyel taşıdığının altını çizen Uytun, şöyle devam etti: “Çin artık ucuz olma durumunu kaybediyor. Bunu değerlendirirsek dünyanın yeni Çin’i Türkiye olur. Bununla ilgili liman, iş gücü, bankacılık sistemi, finansman metotları, sigorta sistemleri her şey var. Mobilya ve dekorasyona bakarsak ihracatçı konumunu güçlendiriyor. Mobilya, mutfak, kapı üreticilerinin ana tedarikçisi olarak bu alanlarda ihracatın hızla artmaya başladığını görüyoruz. Türkiye’de tasarım da çok hızlı gelişiyor. Son 10 yıldır tasarıma, kaliteye artan bir önem var. 2-3 yıl içerisinde dünyanın mobilyası Türkiye’den gider.”

6 ÜLKE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI



Küresel Häfele zincirinin 37 bölgesel merkezi arasında yer alan Türkiye dünyanın da dikkatini çekiyor. Häfele ağı içinde aralarında Gürcistan, KKTC, Irak ve Suriye’nin bulunduğu 6 ülke Türkiye’ye bağlandı.