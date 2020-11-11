11 Kasım 2020 Çarşamba 00:23 | Son Güncelleme:
Talep yükseldi, ihracat hedefi 7 milyar dolar
Önce Avrasya'nın, sonra da dünyanın en kapsamlı hırdavat endüstrisi etkinliklerinden biri olmayı hedefleyen Hardware Eurasia Fuarı, Reed TÜYAP'ın uluslararası fuarcılık deneyimi ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HISİAD) sektörel gücüyle 1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında sektör profesyonellerini, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluşturacak.
Sektörün 200’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, fuarın tüm paydaşların güçlerini birleştireceği yeni bir platform olacağını ifade etti.
FUAR KATKI SAĞLAYACAK
Amerika, Latin Amerika ve Uzakdoğu’dan Türk hırdavat ürünlerine olan talebin arttığını belirten Tecdelioğlu, pandemiye rağmen ilk 9 ayda 4.5 milyar dolar ihracat yapan ve 2021 yıl sonu için 7 milyar dolar ihracat hedefleyen hırdavat sektörünün ihracatına fuarın ciddi katkı sağlayacağına dikkat çekti.