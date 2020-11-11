Talep yükseldi, ihracat hedefi 7 milyar dolar

Sektörün 200’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, fuarın tüm paydaşların güçlerini birleştireceği yeni bir platform olacağını ifade etti.

FUAR KATKI SAĞLAYACAK



Amerika, Latin Amerika ve Uzakdoğu’dan Türk hırdavat ürünlerine olan talebin arttığını belirten Tecdelioğlu, pandemiye rağmen ilk 9 ayda 4.5 milyar dolar ihracat yapan ve 2021 yıl sonu için 7 milyar dolar ihracat hedefleyen hırdavat sektörünün ihracatına fuarın ciddi katkı sağlayacağına dikkat çekti.