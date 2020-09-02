Tahsilat yapan uygulamayla işler hızlanıyor

Ovinot, serbest meslek mensuplarına e-SMM süreçlerini kolayca yönetebilecekleri uçtan uca çözümler sunuyor. Serbest meslek sahipleri asıl işlerine odaklanırken Ovinot; makbuz kesme, gönderme, saklama, makbuzlarını kredi kartı veya banka hesabıyla (havale/EFT) tahsil etme, kalan alacakların tahsilatının otomatik takibi, banka hesap hareketlerini takip edebilme gibi işlemleri, hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

KREDİ KARTIYLA 12 TAKSİT



Ovinot CEO’su Yüksel Samast, Ovinot’un iş sahipleri için geliştirilen bir uygulama olduğunun altını çizdi. Ovinot üyeleri, e-makbuz veya e-fatura kestikleri müşterilerine makbuz veya faturaları online tahsilat seçenekleriyle gönderebiliyor, kredi kartıyla 12 aya kadar taksidin yanında, ilk defa havale veya EFT yoluyla ödeme yapma seçeneği sunabiliyor.