Şirketlere online seminer

Online olarak düzenlenen seminere katılan Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Direktörü Ali Sertaç Canal, güncellenen KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’yla ilgili bilgi verdi. Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Hakan Muştu’nun da katıldığı online toplantıda devlet destekli ticari alacak sigortası hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte üyelerimizin yanındayız ve ortak sorunlarımızı çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.