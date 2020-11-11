Sektörlere yeni ‘DNA' getirecek! Firmaları dijital kongre ve fuarlarda buluşturacak

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, gayrimenkul ve perakende sektörleri başta olmak üzere iş dünyasını online konferans, webinar, fuar gibi organizasyonlarda bir araya getirmek istediklerini söyledi. Aközer, kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri etkinliklere isteyen herkesi katılımcı olarak alma fikrinin oluşmasıyla birlikte Digital Network Alkaş’ı (DNA) kurduklarını vurguladı. Bu açıdan önce sadece Harvard Üniversitesi öğrencileri için kurulan sonradan herkese açılan Facebook’un kuruluşuna benzemesi için Aközer, “Umarım Facebook gibi olur. Hedefimiz uluslararasına dönebilmek” diye konuştu. Pandemi süreciyle birlikte 5 yıl içinde gerçekleşmesini bekledikleri dijital dönüşümün hızlandığını ifade eden Aközer, “Yaptığımız işi tamamen online olarak gerçekleştirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

30 YILLIK BAĞLANTI



Avi Alkaş’ın 30 yıllık iş bağlantısının bu platformda olacağını belirten Yonca Aközer, “Farklı sektörlerden profesyoneller burada olacak. Network yapabileceksiniz. Katılarak iş bağlantıları kurun, webinarları seyredin ve sektörle ilgili raporlara sahip olun. En büyük farkımız içerik kalitemiz olacak” dedi. “Burada bir dijital sahnemiz ve etkinlik alanımız var” diyen Aközer, bireysel ve kurumsal olarak platforma üye olunabileceğini söyledi ve 15 Kasım tarihine kadar ücretsiz deneme üyeliği sunduklarını vurguladı.

‘DNA’DA HEDEF, HER AY 10-15 YENİ KONFERANS SEYRETTİRMEK



Sektörlerin farklı disiplinlerdeki bakış açılarının bir araya gelip birbirlerinin bilgilerinden faydalanmasını umduklarını belirten Aközer, “Teknolojideki gelişmeler hem gayrimenkulü hem perakendeyi hem mimarı hem hukukçuyu hem değerlemeciyi ilgilendiriyor. Future Commece’e başladığımızda Unilever’in bizi izleyeceğini hiç düşünmemiştik. Ama şimdi en büyük e-commerce oyuncularından biri olma yolunda ilerliyor. Her ay 10-15 konferans seyrettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

15 DAKİKALIK TANIŞMA SOHBETİ



Firmaların profillerinde tanıtım filmleri olacağını söyleyen Aközer, “Üyelerin sayfalarında ilgilendikleri sektörler yer alıyor. Bu sayede üyeler birbirleriyle eşleşerek isterlerse 15 dakikayla sınırlı olmak üzere tanışma sohbetleri gerçekleştirerek network yapabilecekler” diye konuştu.