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  • Sanayiye yapay zekalı ‘sosyal mesafe' ayarı
19 Ağustos 2020 Çarşamba 02:02 | Son Güncelleme:

Sanayiye yapay zekalı ‘sosyal mesafe' ayarı

Sanayiye yapay zekalı ‘sosyal mesafe' ayarı

Koronavirüsle birlikte hayatımıza giren ‘sosyal mesafe' çalışanlar için de büyük önem taşıyor.

Dünya genelinde hayatın sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmesine yönelik uzun vadeli planlamalar yapılırken sanayideki çalışanlar için bir destek de teknoloji şirketi Doruk’tan geldi. ProManage ile sanayicilerin dijital dönüşüm mentorluğunu yapan Doruk, çalışan sağlığının korunarak üretime devam edilebilmesi için ‘ProManage KiT’ adını verdiği sosyal mesafe ölçüm ve uyarı sistemini geliştirdi.

BAĞIŞ YAPMAYA DAVET EDİYOR

ProManage KiT’i, sanayicilere bedelsiz sağlayan şirket, işletmelerin hemen önlem almalarını mümkün kılıyor. ‘Fabrikalar Açık Kalsın’ isimli bir kampanyaya da imza atan Doruk, bedelsiz sunduğu ProManage KiT uygulamasını edinmek isteyen sanayicileri kampanyaya destek veren vakıf ve sağlık kuruluşlarına bağış yapmaya davet ediyor. 

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