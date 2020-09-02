‘Sanal heyet' mobilya ihracatını yükseltiyor

Ortadoğu’da Akdeniz kıyısında yer alan ve ekonomik büyüklüğü 373.7 milyar dolar olan İsrail’e düzenlenen sanal ticaret heyeti, 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, şunları söyledi:

7 AYDA 84 MİLYON $



“Pandemi sonrası mobilya sektörü olarak toparlanma gördüğümüz en belirgin pazarlardan birisi de İsrail. Bu ülkeye, geçen yılın ilk 7 ayında mobilya ihracatının 75 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ise mart, nisan ve mayıs aylarındaki durağanlığı göz önünde bulundurduğumuzda ilk yedi aylık dönemde 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İsrail’le olan ihracatımızda yüzde 10’un üzerinde bir artış gözlemliyoruz. Haziran, Temmuz aylarındaki toparlanmanın devam etmesiyle İsrail pazarı bu yılın sonuna kadar mobilya sektörümüz için geçmiş yıllardaki gibi bu yıl da önemli pazarlardan birisi olacak. İlerleyen dönemlerde bu alandaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.”