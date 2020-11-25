  • $7,9893
  • 9,5136
  • 464.361
  • 1320.98
25 Kasım 2020 Çarşamba 01:17 | Son Güncelleme:

Pandemide ‘sürekli ihracat' için proje

Pandemide ‘sürekli ihracat' için proje

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Kovid-19 salgını sürecinde ihracatçı KOBİ'lerin küresel pazarlarda ortaya çıkan fırsatları dahi iyi değerlendirmesi ve rekabet üstünlüğü sağlaması amacıyla ‘Pandemide İhracat Projesi' başlattı.

Demir çelik, hazır giyim, kimya, mobilya ve tekstil sektörlerindeki firmalara yönelik hazırlanan projede, pandemi sürecinin getirdiği seyahat ve fiziki birliktelik engeliyle tüketim alışkanlıklarındaki değişimlere odaklanılarak, sistemli ve etkili planlamayla ihracatta sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

BAŞVURULAR AÇILDI

En fazla 30’ar firmayla üçer aylık periyotlar halinde yürütülecek projeyle ilgili açıklamalarda bulunan AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, “Projede birliklerimize üye KOBİ’lerimizin güçlenmesini hedefliyoruz. Firmasına farklı bir gözden bakılarak destek verilmesini isteyen ihracatçıların başvurularını almaya başladık” diye konuştu.

ARALIKTA HIZLANIYOR

Aralıkta projenin hızlanacağını kaydeden Erkan, “Katılımcı firmaların ihracatına başlamayı ya da ihracatını artırmayı planladıkları ürünlerin GTİP’lerini ve dünyadaki pazar paylarının belirlenmesini sağlayacağız. Potansiyel pazarların tespiti, mevcut portallara üyelik önemli” dedi.

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turmedya.com.tr'>duygu.gecu@turmedya.com.tr</a></p>

Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

2 bin 200 yıllık mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Yedikçe kilo verdiren 10 besin

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.