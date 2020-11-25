Pandemide ‘sürekli ihracat' için proje

Demir çelik, hazır giyim, kimya, mobilya ve tekstil sektörlerindeki firmalara yönelik hazırlanan projede, pandemi sürecinin getirdiği seyahat ve fiziki birliktelik engeliyle tüketim alışkanlıklarındaki değişimlere odaklanılarak, sistemli ve etkili planlamayla ihracatta sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

BAŞVURULAR AÇILDI



En fazla 30’ar firmayla üçer aylık periyotlar halinde yürütülecek projeyle ilgili açıklamalarda bulunan AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, “Projede birliklerimize üye KOBİ’lerimizin güçlenmesini hedefliyoruz. Firmasına farklı bir gözden bakılarak destek verilmesini isteyen ihracatçıların başvurularını almaya başladık” diye konuştu.

ARALIKTA HIZLANIYOR



Aralıkta projenin hızlanacağını kaydeden Erkan, “Katılımcı firmaların ihracatına başlamayı ya da ihracatını artırmayı planladıkları ürünlerin GTİP’lerini ve dünyadaki pazar paylarının belirlenmesini sağlayacağız. Potansiyel pazarların tespiti, mevcut portallara üyelik önemli” dedi.