Pandemi yeni teknolojileri öne çekiyor! 2021'de şirketlerin dijital dönüşümü hızlanacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, gelecek yıl için stratejilerinin çok net olduğunu ve dijital servislerde büyüyeceklerini belirterek, “Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncü olmaya devam ederken, pandemide daha da önem kazanan uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, online alışveriş, online eğlence ve teletıp alanlarına yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz” dedi. Pandemi sürecinin, gelecekte gündelik hayata girmesi beklenen pek çok teknolojik yeniliği 5-10 yıl öne çektiğini anlatan Erkan, şirketlerin dijital dönüşümünün de hızlandığını söyledi.

DİJİTAL İŞ ÇÖZÜMLERİ



Erkan, pandemi sürecinin yarattığı zorlukların 2021’de gittikçe uzaklaşacağını öngördüklerini aktararak, şunları söyledi: “İkinci yarıda tahmin ediyorum pandemiden ziyade ülkemizin büyümesini konuşacağız. Bunu yapacak nokta da şirketler... Şirketlerin dijital dönüşümü de 2021’de hızlanacak. Bu hızlanma da dijital iş çözümlerimizde bize ciddi fayda sağlayacak. Uluslararası tarafta yatırımlarımızın olduğu ülkelerde de 2021’de benzer şekilde pandemi etkilerinin azalıp, işlerin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Yeni nesil dijital ödeme çözümleri büyük fırsatlar barındırıyor. Yaşadığımız hızlı dijitalleşme dönüşümü aynı zamanda siber güvenlik konusunda bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu alan da hem bireylere hem kurumlara sunacağımız yeni çözümlerle katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

VERİ MERKEZLERİNİN KAPASİTESİ ARTACAK



Türkiye'nin verisinin Türkiye’de kalmasının kritik önem taşıdığını belirten Murat Erkan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin hem yerlilik hem de teknolojik anlamda en büyük veri merkezlerini inşa ettik. Dördüncüsünü de çok yakında açacağız. Kapasitemiz de her biri 10 bin metrekareden toplamda 40 bin metrekareye ulaşmış olacak. Bizim verimize sahip çıkmamız lazım.”

YENİ NESİL ÖDEME ÇÖZÜMLERİ BÜYÜK FIRSATLAR BARINDIRIYOR



Murat Erkan, yaptığı değerlendirmede, Turkcell’in gelecek dönem hedeflerinden bahsederek, “Bizim stratejilerimiz çok net. Dijital servislerde büyüyeceğiz, dijital servislerimizin ihracatını hızlandıracağız. Üç stratejik odak alanımız olan tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servislerde şimdiye kadar epey mesafe kaydetmiş olmamız 2021 yılı hedefleri için bize büyük bir avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı. Dijital finansta ve fintech işlerinde de düzenlemelerin yavaş yavaş oturduğunu vurgulayan Murat Erkan, bu alanlarda da hızlanacaklarını bildirdi. Erkan ayrıca, her yıl 1 milyon müşteri kazanma hedefleri doğrultusunda motivasyonlarını koruyacaklarına da dikkat çekti.