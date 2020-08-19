Mobilyada ilk 7 ayda 1.8 milyar dolarlık ihracat

Pandemi nedeniyle yaşanılan olumsuz süreci geride bırakmaya başladıklarını belirten MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Hem büyük markalarımız hem de KOBİ’lerimizle üretime tam kapasiteyle devam ediyoruz. Bu sene varmak istediğimiz 4 milyar dolarlık ihracat hedefimizde yılın 7. ayında 1.8 milyar dolarlık ihracata ulaşmış bulunuyoruz” dedi.

TÜRKİYE AVANTAJ KAZANDI



Sektörün bu süreçte Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verdiğini ifade eden Balcı, şöyle konuştu: “Yerli ve milli üretimi geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarımız, tasarım gücümüz, istihdam yatırımlarımız ve kaliteli üretimlerimizle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yılsonunda ise yüzde 17-18 oranında bir büyüme ivmesi yakalayarak bir önceki seneye göre mobilya sanayimizi yine en öne taşıma gayretindeyiz. ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerginlik yönünü ABD pazarına çeviren Türkiye için büyük bir avantaj sağlarken Irak, Almanya, Libya, Suudi Arabistan, Fransa, İngiltere, İsrail, Hollanda, Katar, Romanya, B.A.E., Çek Cumhuriyeti’yle İtalya ve Azerbaycan’la sürdürdüğümüz ihracatla birlikte Türk mobilyasını dünyanın her noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz.”