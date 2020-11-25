Mermerde ABD'ye tasarım ihracatı

Temmer Marble, Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, Atlanta açtıkları ofisle mermeri sadece bir ürün olarak değil, aynı zamanda Amerikalılara bir yaşam tarzı hizmeti olarak sunduklarını söyledi. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi’nde görev alan Çetinkaya, Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar dolarlık ebatlı mermer ihracatında ABD’nin payının yaklaşık 300 milyon dolar olduğunu söyledi.

RESMİ TEDARİKÇİ OLDU



40 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Çetinkaya, “Atlanta’da ‘2020 Tasarım Evi’nin (2020 Designer Showhouse) resmi mermer tedarikçisi olarak nomine edildik. Proje bittikten sonra iki ay bölgenin tüm ileri gelen tasarımcıları tarafından geziliyor ve ardından açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Şimdi önümüzdeki sene için de çalışıyoruz” dedi.