Mermerciler ihracatı 'fotoğraflı' yapıyor

İhracatının yarısını Çin’e yapan doğal taş ve mermer sektörünün ihracatı ilk 3 ayda yüzde 30 düşmüştü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, sanal ticaretin mermer sektörü özelinde son derece destekleyici bir unsur olmaya başladığını söyledi. Çetinkaya, “Çinliler ürünlerimizi ürünlere dokunarak, görerek almak istiyor. Uçuşların olmadığı bir dönemde ürünlerin fotoğrafını çekip Çin’e mal satan firmalarımız mevcut. Uluslararası uçuşların başlayacağı tarihe kadar fotoğraf aracılığıyla da olsa Türkiye’nin toplam ihracatına katkı sağlamak adına çalışan bir sektörümüz var” dedi.

HAZİRANDA DURUM NETLEŞİR

Pandemi nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Çetinkaya, “Normalleşme kelimesini şimdiden kurmak hayalcilik olur. Bunu hazirandan sonra önümüzdeki tabloya göre değerlendirmemiz mümkün olacak” dedi.

FABRİKALAR BAKIM ONARIM DÖNEMİNDE



ABD’nin doğal taş ve mermer sektörünün Çin’den sonra ikinci en büyük ihracat pazarı olduğunu söyleyen Çetinkaya, “Avrupa pazarı mart sonunda siparişlerini askıya aldı. MENA bölgesinde de iptaller söz konusu. Hindistan’a ihracatımız nisanda yüzde -90 olarak hesaplandı. Fabrikalar şu dönemde üretimden çok bakım-onarım faaliyetlerini yürütüyor. Bir bakıma salgın sonrası döneme hazırlık yapılıyor. Temmuz’dan önce uluslararası uçuşların açılacağını sanmıyorum” dedi.