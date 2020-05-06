Lojistik ve depolamada gözler Türkiye'ye çevrildi

Ticari gayrimenkul danışmanlık pazarının küresel liderlerinden Cushman & Wakefield’in ofis, perakende, sanayi ve lojistik sektörlerini değerlendirdiği ‘Türkiye Gayrimenkul Pazarı Görünümü 2020 Birinci Çeyrek Raporu’ yayımlandı. Rapor, koronavirüsle ortaya çıkan küresel pandemide Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinde yaşanan değişimleri ortaya koydu. Yılın başında toparlanmaya başlayan reel sektör güven ve imalat sanayi endeksleri martta düşüşe geçerken, pandeminin sanayi ve lojistik pazarında ilk etkilerini gösterdiği otomotiv ve yan sanayi sektöründe üretimin geçici olarak durdurulmasına bağlı olarak ihracatta da düşüş yaşandı.

KİRALAMALAR ARTTI

Raporda, küresel salgının yarattığı etkiyle e-ticaretin giderek hız kazanmasının, özellikle market zincirlerinin acil depo kiralama ihtiyaçlarını hızlandırdığı ve önümüzdeki dönemlerde yakalanan ivmenin devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Perakende ve lojistik sektörlerindeki yatırım taleplerinin fırsatçı alıcılar tarafından önümüzdeki dönemlerde tekrar hareketleneceği öngörülürken, arsa fiyatları ve kira seviyelerinin döviz cinsinden düşüşüne yönelik beklentilerin devam edeceğine dikkat çekildi. Rapor lojistik ve sanayi sektörlerine yönelik de önemli analizleri ortaya koydu. Mevcut verilere göre, 2019 yılında yaklaşık 103 bin metrekare olarak kaydedilen depo alanı kiralama faaliyetlerindeki toplam işlem hacmi, yılın ilk çeyreğinde dikkate değer bir artışla yaklaşık 114 bin 559 metrekare olarak kaydedildi.

EK DEPO ARIYORLAR

Kiralama faaliyetleri, geçtiğimiz yıla kıyasla metrekare bazında çok daha büyük işlemlerden oluşurken, küresel salgının özellikle tedarik zinciri yönetim taleplerine yönelik duyulan ek depo ihtiyaçları da işlem hacminin artmasını sağladı.

ONLİNE PERAKENDECİLİK VE E-TİCARET KAZANIYOR



Rapora göre uzun süredir düşük seviyede seyreden perakendeci faaliyetleri, pandeminin önemli ölçüde etkilediği fiziksel perakendenin kapanmasına paralel olarak martta durma noktasına geldi. Özellikle hızlı tüketim sektöründe ivme kazanan online perakendeciliğin ise, beraberinde e-ticaret hizmetiyle büyük mağaza perakendeciliğiyle giderek güçleneneceği belirtildi.

İLGİ İKİNCİ YARIDA DA DEVAM EDECEK



Kentsel lojistik beraberinde son aşama teslimata olan gereksinimin, artan taleplere doğru orantılı olarak hızlanacağı öngörüldü. Diğer taraftan lojistik yatırım talebinin fırsatçı alıcılar tarafından önümüzdeki dönemlerde tekrar hareketleneceği öngörülürken, arsa fiyatları ve kira seviyelerinin döviz cinsinden düşüşüne yönelik beklentilerin devam edeceği vurgulandı. Ayrıca geçtiğimiz yıl birçok yabancı şirketin Türkiye’yi depo ve ulaşımda bölgesel üs yapmaya yönelik faaliyetlerinin, salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında da devam edeceği ve gözlerin Türkiye’de olduğu belirtildi. Sanayi sektöründe ise üretimin yavaşlamasının ihracatı düşürdüğüne dikkat çekildi.

METREKARE FİYATLARI GERİLEDİ



Birinci çeyrekte perakende kiralarındaki metrekare fiyatları, Türkiye genelinde döviz bazında ortalama yüzde 12.2 azaldı. Birincil perakende kiraları İstanbul’da geçen yıla göre yüzde 10.7 azalarak 130 dolara geriledi.

