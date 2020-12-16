Küresel oyun pazarında payımızı artıracak hamle

Turkcell, Türkiye oyun pazarının gelişmesi ve istihdama katkı amacıyla yerli yazılımcıları destekleyecek ‘Gameventure’ programını başlatıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Türkiye’nin küresel oyun pazarından daha fazla pay almasına katkı sağlamak için örnek bir program hayata geçirdi. ‘Gameventure’ adını taşıyan program kapsamında yerli oyun yazılımcılarına eğitim ve para desteği sağlanacak. Turkcell Akademi’nin Geleceği Yazanlar platformu üzerinden başvuruda bulunacak adaylar, ilk olarak platformda yer alan oyun programlama dili Unity eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alacaklar.

‘İŞ ORTAĞI’ OLACAK



Program kapsamında eğitim fazını tamamlayan adaylar, Geleceği Yazanlar tarafından programın oyun kuluçka merkezi partneri Game Factory’ye yönlendirilecek. Burada takımlara ayrılacak adaylar, mentorlar eşliğinde kendi oyunlarını yazmaya başlayacak. Gerekli şartları sağlayan oyunlara, Turkcell’in yenilikçi teknoloji projelerini destekçilerle buluşturan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı aracılığıyla fonlama toplama desteği sağlanacak. Bu süreçler sonrasında piyasaya çıkmaya hazır hale gelen oyunlar, Turkcell desteğiyle yayınlanacak ve Turkcell’e ‘Oyun İş Ortağı’ olarak kazandırılacak. Gameventure’a başvurmak isteyenler https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gameventure linkinden başvuru yapabilecek.

GENÇLERE YENİ İŞ İMKANLARI



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’in, Türkiye’nin dijital dönüşüm ve teknolojik gelişim serüvenlerine destek olduğunu kayretti. Erkan, şunları söyledi: “Program aracılığıyla hem gençlerimizin yazılım geliştirme becerisi kazanmalarına destek oluyor hem de oyun pazarını geliştirerek onlara yeni iş imkanları yaratmayı hedefliyoruz. Bu programla ülkemizin küresel oyun ekonomisinden hak ettiği payı alacağına inanıyorum. Kendi oyunlarının kahramanı ve oyun sektörünün geleceği olmak isteyen tüm gençlerimizi Gameventure programımıza bekliyoruz.”

TÜRKİYE’DE PAZAR CİROSU 830 MİLYON DOLAR



Verilen bilgiye göre, 2019 yılı sonu itibarıyla küresel oyun pazarının büyüklüğünün toplam 152 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Türkiye Oyun Sektörü 2019 Raporu’na göre, Ortadoğu ülkelerinin toplam oyun pazarı cirosu 8 milyar dolar, Türkiye’de ise bu rakam 830 milyon dolar civarında. Rapora göre, Türkiye’de telefonda günde en az 1 kere oyun oynayanların oranı da yüzde 49 civarında.