Kozmetik sektöründe djital dönüşüm hızlandı

Birçok sektörde olduğu gibi kozmetik sektörünün de yaşanan bu değişimden payına düşeni aldığını belirten Famer Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çınar Kesen, sürece uyum sağlayanların öne çıktığının altını çizdi. Kesen, “Sektörde yerli üretim ve ürünlerin desteklenmesi, dijital dönüşüm, erişilebilir ve temiz içerikli ürünler konusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, kadınlara yönelik projeler de çalışma hedeflerimizde yer alıyor” dedi. Yatırımlarına Doal markasını bünyesine katarak devam eden Famer Kozmetik, önümüzdeki günlerde ürün gamını yeni ürünlerle genişletecek. Kesen, şunları söyledi:

KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMALIYIZ



“Etki ajandalarımızın odağında da kadının güçlenmesi yer alacak. Bu süreci kalıcı hale getirecek yeni modeller oluşturmalı ve gerekirse esnek, dönemsel veya saat kavramlı çalışma modelleri geliştirerek kadın istihdamını artırmalıyız. Süreçleri kalıcı hale getirmek adını çocuk bakımı veya desteği gibi ihtiyaç duyulan farklı alanları da revize etmek gibi tüm etkenleri göz önünde bulundurmalıyız. Online iş modellerine kadın işgücünü dahil etmek de sürecin uzantısı olmalı.”