Kozmetik sektörü ihracat planında Çin'e odaklandı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur “Amacımız, dünyanın en büyük kozmetik ithalatçısı olan Çin’e kozmetik ihracatımızın potansiyelini yakalaması” diye konuştu.

1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise, “Kimya alt sektörlerimizde uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun başlığı altında ihracatımız eylülde 133.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül itibarıyla toplam ihracatımız ise 968.4 milyon dolara ulaştı” dedi.