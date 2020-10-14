14 Ekim 2020 Çarşamba 00:11 | Son Güncelleme:
Kozmetik sektörü ihracat planında Çin'e odaklandı
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in katılımıyla gerçekleştirilen ‘Çin Halk Cumhuriyeti Kozmetik Sektörü Pazar Araştırması Raporu Sunum Programı' İKMİB'in youtube hesabından canlı olarak yayınlandı.
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur “Amacımız, dünyanın en büyük kozmetik ithalatçısı olan Çin’e kozmetik ihracatımızın potansiyelini yakalaması” diye konuştu.
1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise, “Kimya alt sektörlerimizde uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun başlığı altında ihracatımız eylülde 133.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül itibarıyla toplam ihracatımız ise 968.4 milyon dolara ulaştı” dedi.