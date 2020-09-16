KOBİ'lere uzaktan çalışma paketi

ESET Uzaktan Çalışma Paketi, çeşitli ESET ürünlerini bir araya getirerek daha uygun bir fiyatlandırmayla sunuyor ve pandemi döneminde artan siber tehdit ve zararlı yazılımlara karşı şirketleri güvence altına alıyor. ESET Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, “Paket, Türkiye’de özellikle KOBİ ölçeğindeki şirketlerin, zararlı yazılım ve siber tehditlere uğrama endişesine kapılmadan normal şekilde çalışmalarına devam etmelerini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

