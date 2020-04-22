KOBİ'lere üretim ve lojistik için yeni adres

Alzamil-Etiman-Haliç Sanayi Kooperatifi işbirliği ile Esenyurt’ta gerçekleştirilen Modern Sanayi Merkezi inşaatı son hızla devam ediyor. Yüzde 70’i tamamlanan proje virüs sonrasına hazırlanıyor. İş yerini taşımak isteyen, yeni iş yeri açmayı hedefleyen üreticilerin yeni adresi olmaya hazırlanan merkezle ilgili bilgi veren Alzamil Yatırım Müdürü Ogeday Çuhadar “Koronavirüs sonrası alışverişin büyük oranda dijitalleştiği bir dünyada lojistik depolama alanlarına ve küçük-orta ölçekli üretim sahalarına da ihtiyaç artacak” dedi.

YATIRIM FIRSATI

Hayir Al Zamil Grubu’nun daha önce Başakşehir 3. İstanbul isimli bir karma proje gerçekleştirdiğini hatırlatan Çuhadar “Sanayi ve iş dünyasını Esenyurt’a taşımayı hedeflediğimiz bu yeni proje kazandıran gerçek yatırım fırsatı ile oldukça ilgi görüyor” diye konuştu.

ALTYAPISI UYGUN

Çuhadar “Modern Sanayi Merkezi, 7 metre tavan yüksekliği, 13.5 metre yol genişliği, her yönden tır girişine imkân veren rampaları, yüksek tonajda depolamaya elverişli depolama teknolojisine sahip altyapısı olan bir proje” diye konuştu. Projenin 110 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu anlatan Çuhadar projenin 200 metrekareden 13 bin metrekareye kadar her ihtiyaca uygun depolama, sanayi ve üretim alanlarına sahip olduğunu anlattı. Çuhadar “2019 yılı bizim adımıza başarılı bir yıldı” derken bu yılın ise koronavirüs nedeniyle dikkatli takip edilmesi gerektiğini söyledi.

GARİMENKULDE FİYATLAR ARTAR



Çuhadar ‘her şey bitip sokağa çıkıldığında emlak sektöründe ne gibi değişimler olacağına’ dönük bir soruya şu yanıtı verdi: “Konut sektörünün artan maliyetler nedeniyle geliştirme faaliyetlerinde çok ciddi düşüş yaşadığı ve doğru orantılı olarak halihazır arzın talebi karşılayamayacağı ve fiyatların yukarıya doğru gideceği bir piyasa beklentimiz var. Covid-19 insanlık için büyük riskler içermesine rağmen, çıkardığımız dersler ve dayanışma ruhu ile ülke olarak bu dönemi de atlatıp her yönü ile daha iyi bir seviyeye geleceğimize inanıyoruz.”