KOBİ'lere tuzak: Çalışanların yarısı oltaya geliyor!

Kimlik avı içeren e-postaları atan hackerlerin amacı ise KOBİ çalışanlarından hileli hesaplara on binlerce dolar paranın yatırılmasını sağlamak görünüyor.

HESAPTAN PARA İSTİYORLAR



Ankete göre, ABD’li KOBİ yöneticilerinin yüzde 58’i, şüpheli e-postaların geçen yıldan beri ciddi derecede arttığını belirtirken, üçte birinden fazlası, ödeme isteyen üst düzey bir yönetici veya satıcı gibi davranan birinden e-posta aldıklarını aktarıyor. En dikkat çekici noktanın kimlik avı e-postasına karşı KOBİ çalışanlarının reaksiyonları olduğunu belirten Akkoyunlu, hackerlerin attıkları oltaya KOBİ çalışanlarının yarısının düştüğünü ve hesaptaki parayı transfer ettiğini vurguladı.