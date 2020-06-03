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  3. KOBİ'lere tuzak: Çalışanların yarısı oltaya geliyor!
03 Haziran 2020 Çarşamba 03:21 | Son Güncelleme:

KOBİ'lere tuzak: Çalışanların yarısı oltaya geliyor!

KOBİ'lere tuzak: Çalışanların yarısı oltaya geliyor!

Hackerların radarında KOBİ'ler yer almaya devam ediyor. Alman sigorta şirketi HSB'nin yaptığı son araştırmaya göre, ABD'deki KOBİ'lere yönelik geçtiğimiz yıl yoğun şekilde şüpheli e-postalar atıldı.

Kimlik avı içeren e-postaları atan hackerlerin amacı ise KOBİ çalışanlarından hileli hesaplara on binlerce dolar paranın yatırılmasını sağlamak görünüyor. 

HESAPTAN PARA İSTİYORLAR

Ankete göre, ABD’li KOBİ yöneticilerinin yüzde 58’i, şüpheli e-postaların geçen yıldan beri ciddi derecede arttığını belirtirken, üçte birinden fazlası, ödeme isteyen üst düzey bir yönetici veya satıcı gibi davranan birinden e-posta aldıklarını aktarıyor. En dikkat çekici noktanın kimlik avı e-postasına karşı KOBİ çalışanlarının reaksiyonları olduğunu belirten Akkoyunlu, hackerlerin attıkları oltaya KOBİ çalışanlarının yarısının düştüğünü ve hesaptaki parayı transfer ettiğini vurguladı.   


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