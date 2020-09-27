KOBİ'ler Türkiye'nin Trendyol'u ile büyüyor

Türkiye’nin e-ticaret devi Trendyol, Türkiye için üreten KOBİ’leri büyütmeye odaklandı. 2017- 2019 döneminde Türkiye’nin dört bir yanındaki Trendyol iş ortaklarının yüzde 90’ı cirolarını, yüzde 82’si istihdamlarını büyüttü. Aynı dönemde Türkiye’nin e-ticaret hacmi 1.9 katına çıkarken, iş ortaklarının büyüme sinerjisini arkasına alan Trendyol’un e-ticaret hacmi 5.7 kat artış gösterdi. Öte yandan Haziran 2019- Haziran 2020 döneminde Trendyol iş ortakları cirolarını yaklaşık yüzde 300 artırdı. Teknoloji, eğitim, pazarlama ve finansman gücüyle KOBİ’lerin her zaman yanında olan Trendyol, pandemi döneminde KOBİ’lerin işlerini sorunsuz sürdürebilmeleri için 80 milyon liralık destek paketi sundu.

İHRACATÇILAR %10 ARTACAK

Pazarlama ve iletişim gücüyle KOBİ’leri yeni müşteri gruplarına ulaştıran ve bilinirliklerini artıran Trendyol, verdiği ücretsiz eğitimler ile onların dijitalleşmelerine katkı sağlıyor, operasyonel süreçlerde ihtiyaç duymaları halinde geçici personel bulmalarına yardımcı oluyor. Trendyol iş ortağı KOBİ’leri Türkiye’de milyonlarca müşteriyle buluştururken, e-ihracat ile dünya genelinde de yeni müşterilere ulaştırıyor. Platformu kullanan 8 bin 400 iş ortağı Trendyol’un sunduğu imkanlar sayesinde gelişerek ihracat yapmayı hedefler hale gelirken, bu firmaların ihracata başlaması, Türkiye’nin toplam ihracatçı sayısını yüzde 10 artıracak.

SATIŞLARI KATLANIYOR

Trendyol, iş ortaklarına operasyonlarını kolayca yürütmelerini sağlayan özellikler sunan Tedarikçi Paneli ile satışlarını farklı yöntemlerle kat kat artırma fırsatı sunuyor. KOBİ’ler tedarikçi paneli üzerinden sipariş takibi, fiyatlandırma gibi tüm süreçleri rahatlıkla gerçekleştiriyor ve satış performansını takip edebiliyorlar. Kampanya ekranlarıyla kolayca Trendyol kampanyalarına katılabiliyor ve yüksek iletişim yatırımı sayesinde hacimli satışlara ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda, Trendyol’da satıcı mağazaları özelliğini kullanarak kendi mağazalarını oluşturuyor ve kendilerine ait olan bu sayfayı diledikleri gibi tasarlıyorlar.

TRENDYOL İLE ÜRÜNLERİMİZİ GENİŞ KİTLELERE SUNUYORUZ



Tuğrul Çetintaş: 10 yılı aşkın farklı sektörlerde çalıştım. Edindiğim tüm iş tecrübelerinden sonra girişimci olmaya karar verdim. Perakende sektöründe verimli çalışabilen şirketlerin büyük potansiyel taşıdığını gördüm ve Bagmori’yi kurdum. Çok kısa bir süre sonra da daha büyük kitlelere erişebilecek olmamız, alt yapısal olarak stabil bir yapı sunması ve açık iletişim kurabilmemiz gibi nedenlerle Trendyol Ailesi’ne katıldım. Trendyol ile eriştiğimiz yeni müşterilerimiz ve bizi tercih etmeye devam eden müşterilerimiz sayesinde, oldukça hızlı büyüdük. Trendyol’un bize sunduğu en önemli katkı, ürünlerimizi güvenilir bir platform aracılığı ile çok geniş kitlelere sunma imkanı oldu. Trendyol Pazarlama Çözümleri’yle reklam bütçemizi verimli kullanma şansımız oldu. Müşterilerimizden bizi çok mutlu eden geri dönüşler alıyoruz. Bir müşterimizin doğumu beklenenden erken gerçekleşince eşi bizi arayıp, sipariş ettikleri bebek bakım çantasını hastaneye ulaştırmamızı rica etti. Kurye ile hızlıca ürünü ulaştırdık. Müşterimizin bebek ve çantanın yer aldığı bir fotoğraf ile teşekkür etmesi bizi çok mutlu etmişti.

PANDEMİDE 28 BİN FİRMA TRENDYOL’DA SATIŞA BAŞLADI



• 2017-2019 döneminde Türkiye’nin dört bir yanındaki Trendyol iş ortaklarının %90’ı cirolarını, %82’si istihdamlarını büyüttü.

• Haziran 2019- Haziran 2020 döneminde Trendyol iş ortakları cirolarını yaklaşık %300 artırdı. Aynı dönemde perakende ticaret ciro endeksi %14 küçüldü.

• Platformu kullanan 8.400 iş ortağı Trendyol’un sunduğu imkanlarla gelişerek ihracat yapmayı hedefliyor.

• İş ortaklarının %89’u yeni müşteri gruplarına, %82’si ulaşılamayan pazarlara ve bölgelere ulaşmada Trendyol’un katkısı olduğunu söylüyor.

• Pandeminin yüksek seyrettiği mart-eylül döneminde 28 bin firma Trendyol’da satış yapmaya başladı.

• İş ortaklarının 77’si Trendyol’un Kovid-19 döneminde mücadele gücünü artırdığını, mücadele gücü artanların %64’ü ise önümüzdeki 2 yıl için pozitif büyüme beklentisine sahip olduğunu belirtiyor.

E-TİCARET İÇİN TRENDYOL DOĞRU ADRES



Aycan Ercengiz: Pamukova’da tekstil fabrikasında mühendis olarak çalışırken 24 yaşında kendimi fabrika müdürü olarak buldum. O dönem patronum azmimi görüp, müdür olmamı istedi. Sonrasında da uzun yıllar çeşitli fabrikalarda kariyerimi sürdürdüm. Yıllar geçti ve kendi markamı yaratmaya karar verdim. Aklımda e-ticaret yapmak vardı. Trendyol’un kurulmasından kısa bir süre sonra da Chiccy markamla Trendyol ailesine dâhil oldum. Trendyol’un genç, heyecanlı, dinamik, özverili, ilişkileri kuvvetli ekibiyle bu yola çıktık. Trendyol’a dâhil olmamla da kısa sürede hem hacim hem de istihdam olarak yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaştık. Bu yola 5 kişiyle başlamıştım, şu an 65 kişilik bir ekibiz. Bundan sonrası için hedefimiz ise Türkiye’de üretilen ürünlerimizi Trendyol aracılığıyla daha çok ülkeye ulaştırmak. E-ticarette satışlarınızı arttırmak istiyorsanız trendleri takip ederek ürün güncellemeleri konusunda hızlı aksiyon almanız gerekiyor. Biz bunun için

Trendyol Pazarlama Çözümleri’ni kullanıyoruz. Ürünlerimizin tanıtımlarını Trendyol Pazarlama Çözümleri ile ortak çalışmalar yürüterek dinamik bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Trendyol, e-ticaretin en büyük platformu olmasının yanı sıra sürekli gelişen, kendini güncelleyen yapısıyla biz tedarikçileri de sürekli kendini geliştirmeye yönlendirmesiyle de e-ticarete başlamak isteyenler için doğru adres.

SATICI DEĞİL, TRENDYOL AİLESİ’NİN PARÇASIYIZ



Emre Canpolat: 1985 yılından beri faaliyet gösteren Can Saat Promosyon firmasının üçüncü kuşağı olarak markamızı yeniliklerle ileriye taşımak bizim için hep çok önemli oldu. Sürekli farklı ne yapabiliriz diye düşünüyorduk ancak son 1 seneye kadar e-ticarete girmek aklımızda yoktu. E-ticaretin sunduğu fırsatları araştırmaya başlayınca, e-ticarete en güvenilir platform olan Trendyol ile girmeye karar verdik. Trendyol’da fark yaratmak için de piyasada olmayan ürünleri sadece Trendyol’a özel üretmeye karar verdik. E-ticarete adaptasyon dönemimizde korona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasıyla işlerimiz durma noktasına geldi. Trendyol’un açıkladığı Kobi Destek Paketi bizim umudumuz oldu. Herkes evindeyken biz eş dostu yardıma çağırarak paketleme yapıyorduk. Günlük 300 – 400 adet sipariş yetiştiriyorduk.

Trendyol bizim gözümüzü açtı, e-ticaretin başka bir dünya olduğunu anladık. Şu an Trendyol’daki siparişlere yetişmek için üç katlı yeni bir şube açtık. Trendyol Pazarlama Çözümleri’ni kullanarak ürünlerimizi tanıtıyor, satışlarımızı arttırıyoruz. Hem imalat hem de paketlemeye yetişmek için aramıza yeni yeni ekip arkadaşları alıyoruz.

Trendyol’a kısa bir süre önce dahil olduk ancak biz kendimizi satıcı olarak değil Trendyol Ailesi’nin parçası olarak görüyoruz.

GELECEK PLANLARIMIZI DA TRENDYOL İLE ŞEKİLLENDİRİYORUZ



Kudret Bedel: 2017 yılında ev dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren Plus Aksesuar markamı kurdum. Markamın kuruluşundan kısa bir süre sonra Trendyol’a dahil olduk. Trendyol’u vizyonlu bir şirket ve e-ticaret sektörünün yükselen değeri olarak gördüğümüzden tercih ettik. Trendyol ekibinin bize büyük katkıları oldu. Trendyol ile birlikte yaptığımız verimli toplantılar ile gelişimimiz konusunda bize büyük destek oldular. TV reklamları ve özel reklam çalışmaları da satışlarımızı artırma da önemli rol oynadı. Trendyol ekibinin ilgileri ve destekleri ile 6 çalışanımız ile çıktığımız yola şu an 60 çalışan ile devam ediyoruz. Gelecek planlarımızı da Trendyol ile şekillendiriyoruz. Yeni ürünlerimiz için yeni bir fabrika açma planları yapıyoruz. Trendyol, doğru ve kaliteli ürünlerini uygun fiyata son kullanıcılara ulaştırmak isteyen firmaların yatırımlarının dönüşlerini çok hızlı bir şekilde alabilecekleri bir platform.

E-ticarete girmek isteyen herkese, e-ticaret satışında dürüst ve güvenlik olmasını, müşteri geri dönüşlerine en uygun çözümü bulmalarını ve müşteri memnuniyeti için yeri geldiğinde kar gözetmemelerini öneririm.