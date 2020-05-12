KOBİ'ler sigortayla 'güvence' altında

Güneş Sigorta, 1 Nisan itibarıyla kapsamı genişleyen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’yla KOBİ’lerin yanında olmaya devam ediyor. Şirketlerin tahsil edemedikleri alacaklarını güvence altına alan Devlet Destekli Alacak Sigortası, 27 Mart 2020 tarihinde yayınlanan ve 1 Nisan itibari ile yürürlüğe giren tebliğ ile birlikte mikro, küçük ve orta büyüklükteki tüm işletmeler için fırsatlar sağlıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları çerçevesinde, alacak sigortasından yararlanma kapsamı genişletildi ve ciro şartı yıllık 25 milyon TL’’den 125 milyon TL’ye çıkarıldı. Ek olarak reasürans desteğine yönelik yayınlanan kararname ile Alacak Sigortası Sistemi dünyadaki uygulamalarla uyumlu bir yapıya kavuştu. Yeni düzenleme ile teminat limiti 750 bin TL olarak belirlenirken; vade seçenekleri de 240 güne kadar çıkarıldı. Reasürans desteği oranları da yeniden belirlendi. Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutarın, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı duyuruldu.

HEDEF DAHA AZ HASAR



Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın KOBİ’ler için özellikle bu süreçte hayat sigortası olduğunu belirten Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli “Bu ürüne özel yapılan düzenlemeler sistemin teminat kapasitesini artırması nedeniyle büyük önem taşıyor. KOBİ’lerimizin adeta hayat sigortası olarak tanımlayabileceğimiz bu sigortaya yönelik atılan adımlar hem ekonomimiz hem de sigorta sektörü için çok önemli gelişmeler. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle yaşanması olası ödeme güçlükleri düşünüldüğünde, alacak sigortasının önemi daha da artıyor” dedi. Benli “Bu zor süreçte Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda yapılan değişiklikler KOBİ’lerin süreci en az hasarla atlatmaları için atılan hızlı adımlardan biridir” diye konuştu.

ÇITAYI YÜKSELTTİ



Benli “Gerek kapsamın genişletilmesi gerekse reasürans desteği verilmesi sayesinde bu sigortaya yönelik hem talep hem de arz tarafında önümüzdeki günlerde hareketlilik yaşanacağını öngörüyorum. Güneş Sigorta olarak; Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda bu yıl hedeflerimiz çok yüksek. Ürünün penetrasyonunu artırmak ve KOBİ’lere güvence sunmak için yoğun olarak çalışıyoruz” dedi.