KOBİ'ler için 70 bin liralık yeni paket
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), model fabrikadan eğitim alacak KOBİ'lere 70 bin liraya kadar destek verecek.
Düzenlemeyi duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Pandemi döneminde dijital dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Model fabrikalardan eğitim alan KOBİ’lerin hizmet giderlerinin 70 bin liraya kadar olan kısmını karşılayacağız” dedi. İlki Ankara’da, ikincisi Bursa’da açılan model fabrika, ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi olarak biliniyor. 11. Kalkınma Planı’nda bu fabrikaların 14’e çıkarılması hedefleniyor.