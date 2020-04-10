'Kısa çalışma'ya en çok başvuru KOBİ'lerden

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ana kadar Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuruların yüzde 77’sinin 10 kişiden az çalışanı olan firmalar tarafından yapıldığını bildirdi. TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Selçuk, başvuru sürecinin 3 ay boyunca geçerli olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gerektiğinde bu süreyi uzatma yetkisinin bulunduğuna işaret etti.

EN YÜKSEK 4.380 LİRA



Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’nde çalışanların son 12 aydaki prime esas kazancı üzerinden ortalamanın alınacağını ve brüt kazancının yüzde 60’ının verileceğini belirterek şu bilgileri paylaştı: “Bu brüt kazancının yüzde 60’ı denildiğinde yüzde 40’ı kalacak gibi düşünülüyor ama öyle değil. Nete vurduğumuz zaman bu oran yüzde 75-78’lere çıkıyor. Dolayısıyla çalışanımız maaşının yüzde 75’ine kadar almış olacak. 1752 lira ila 4 bin 380 lira arasında bir ücreti, ödemeyi, gelir desteğini bu dönemde çalışanlarımıza sunmuş olacağız.” “Mücbir sebeple kapatılan iş yerlerinin başvurularını bekliyoruz” çağrısını yapan Selçuk, başvuruların da en hızlı şekilde sonuçlandırmaya gayret edildiğini aktardı.

3. FAZ TALEP BAZLI OLACAK



Sosyal destek programına da değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti: “Sosyal Destek Yardım Programı altında 3 faz var. 1’inci fazda, en alt gelir grubunda olan vatandaşlarımıza erişmeyi amaçladık ve 2 milyon 111 bin hanemize ulaştık. Bu hanelerimize 1000’er lirayı teslim ettik. 2’inci fazda da vatandaşlarımıza 1000’er lira daha ulaştıracağız. 2 milyon 300 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Faz 3 ise talep bazlı olacak, ona dair altyapı çalışmalarımız da devam ediyor.Çünkü istiyoruz ki bu süreçte dokunulmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın. “