İstihdamı artıracak proje hazır

Proje kapsamında önce Gedik, Kültür ve Mimar Sinan üniversiteleriyle anlaşan ve daha pek çok üniversite ve meslek lisesiyle işbirliği aşamasında olan ZÜCDER, projeyle sektöre hem üniversite hem de meslek lisesi mezunlarından başlangıçta minimum 500 kişiyi istihdam edecek ve 500 gence de staj yeri sağlayacak. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 1 yıl sonra istihdam ve staj sayılarını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Profesyonel kariyer sitesinde oluşturacağımız CV havuzuyla artık sektörün vasıflı veya vasıfsız eleman ve stajyer ararken başvuracağı bir kurum olarak sayıyı giderek yükseltmeyi planlıyoruz” dedi.