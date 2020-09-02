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  3. İstihdamı artıracak proje hazır
02 Eylül 2020 Çarşamba 01:21 | Son Güncelleme:

İstihdamı artıracak proje hazır

İstihdamı artıracak proje hazır

Türkiye genelinde 250 bin kişiyi istihdam eden züccaciye sektörünün çatı kuruluşu ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği), ‘ZÜCDER İK & KARİYER' projesini başlattı.

Proje kapsamında önce Gedik, Kültür ve Mimar Sinan üniversiteleriyle anlaşan ve daha pek çok üniversite ve meslek lisesiyle işbirliği aşamasında olan ZÜCDER, projeyle sektöre hem üniversite hem de meslek lisesi mezunlarından başlangıçta minimum 500 kişiyi istihdam edecek ve 500 gence de staj yeri sağlayacak. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 1 yıl sonra istihdam ve staj sayılarını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Profesyonel kariyer sitesinde oluşturacağımız CV havuzuyla artık sektörün vasıflı veya vasıfsız eleman ve stajyer ararken başvuracağı bir kurum olarak sayıyı giderek yükseltmeyi planlıyoruz” dedi.

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