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iPara'dan KOBİ'lere kampanya

iPara'dan KOBİ'lere kampanya

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız' dayanışma kampanyasına bir destek de iPara'dan geldi.

 iPara, KOBİ’lere özel düzenlediği kampanya kapsamında yüzde 0.88’den başlayan komisyon oranları sunarken ilk yıl hizmet bedeli de almıyor. iPara Genel Müdürü Tarık Onat, “Kampanyaya desteğimize ek olarak KOBİ’lere bir de özel kampanya düzenledik. Yüzde 0.88’den başlayan komisyon oranları sunuyoruz ve ilk yıl hizmet bedeli almıyoruz. Şirket olarak TOBB himayesinde düzenlenen ‘E-ihracat Seferberliği’ projesinin de sponsorları arasında yer alıyoruz ve projeye eğitmenlerimizle katılıyoruz” dedi. Onat, “Pandemi sürecinde portföyümüze aralarında KOBİ ölçeklilerin de olduğu 400 şirket katıldı. iPara olarak KOBİ’lere biz sadece altyapı hizmeti vermiyoruz, bir nevi danışmanlık da veriyoruz. Önümüzdeki dönemde daha çok sayıda dijital ödeme sistemlerine geçen firma olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.


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