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  3. İlk önce Afrika pazarı açılacak

İlk önce Afrika pazarı açılacak

İlk önce Afrika pazarı açılacak

2019'u 2.5 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü, küresel salgının üreticiler ve ihracat üzerinde yarattığı sonuçların yer aldığı bir anket çalışmasına imza attı.

Anket sonuçlarını paylaşan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder’in verdiği bilgiye göre, Afrika ve Ortadoğu pazarları diğer alternatif ihracat ülkelerine göre daha hızlı açılacak ancak bu yılın genelinde bir belirsizlik hâkim olacak.

SEKTÖRE DESTEK LAZIM

Önder, şöyle konuştu: “Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Mutfak eşyaları sektörünün odak noktası da ihracat. Tedarik zinciri ve finansal yapımızda oluşan hasarları minimize etmek çok önemli. Sektörümüzün mücbir sebebe dahil olması gerekiyor. Çek ödemelerinde KGF kolaylığı, sanayiye elektrik ve doğalgazda indirim, KDV alacakları kadar firmalara koşulsuz kefalet verilmesi gibi aksiyonlar alabilirsek çarkların dönmesini sağlayabiliriz.” dedi.


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