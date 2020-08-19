Hijyen ürünlerini 25 ülkeye satıyor

Şirketin tedarik zinciri direktörü Ömer Aydın, “Pandemi öncesinde 16 ülkeye ihracat yaparken bugün 25 ülkeyle ticaret yapıyoruz” dedi. Aydın, şu bilgileri paylaştı: “Özellikle, Amerika, Kanada, Almanya, İtalya, Kuveyt, Bulgaristan, Portekiz, Polonya, Portekiz ve Brileşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere koruyucu hijyen ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Yenilikçi ürünlerimizi eczaneler, zincir marketler ve distribütörler aracılığıyla hem kendi halkımıza, hem de dış pazarlara sunmaya devam edeceğiz. Diş hekimlerine de yüksek teknoloji ürünü yerli malzemelerimizi de tedarik etmeye devam edeceğiz.”