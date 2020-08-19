19 Ağustos 2020 Çarşamba 01:59 | Son Güncelleme:
Hijyen ürünlerini 25 ülkeye satıyor
Yüzde 100 yerli sermayeli Dentac, geliştirdiği koruyucu hijyen ürünlerini 25 ülkeye ihraç ediyor.
Şirketin tedarik zinciri direktörü Ömer Aydın, “Pandemi öncesinde 16 ülkeye ihracat yaparken bugün 25 ülkeyle ticaret yapıyoruz” dedi. Aydın, şu bilgileri paylaştı: “Özellikle, Amerika, Kanada, Almanya, İtalya, Kuveyt, Bulgaristan, Portekiz, Polonya, Portekiz ve Brileşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere koruyucu hijyen ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Yenilikçi ürünlerimizi eczaneler, zincir marketler ve distribütörler aracılığıyla hem kendi halkımıza, hem de dış pazarlara sunmaya devam edeceğiz. Diş hekimlerine de yüksek teknoloji ürünü yerli malzemelerimizi de tedarik etmeye devam edeceğiz.”