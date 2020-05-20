Hibrit fuar dönemi

Ev ve mutfak eşyaları sektörü, dünyanın üç büyüğünden biri olan Zuchex Fuarı için geri sayıma başladı. Tarsus Turkey tarafından 10-13 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek olan organizasyon, yaşanan koronavirüs süreci nediniyle Türkiye’nin ilk hibrit fuarı olacak. 31. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex, hem fiziksel ziyaretçileri hem de ilk defa Zuchex’te uygulanacak olan ‘Online B2B’ programıyla, yurt içi ve yurt dışından satın almacıları, katılımcı firmalarla buluşturacak.

AÇIĞI KAPATACAK



“Zuchex, geride bıraktığımız 2 fuarda, çoğunluğunu zincir perakende firmaları ve satın alma heyetlerinin oluşturduğu 60 binden fazla profesyonele ev sahipliği yaptı” diyen Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ebru Causey, sahip oldukları bu satın almacı portföyünü, katılımcı firmalar için yeni satış ve ihracat kanallarına dönüştüreceklerini söyledi. Causey, “Türkiye, salgının neden olduğu ihracat ve dış ticaret açığını sonbaharda düzenlenecek fuarlarla büyük ölçüde kapatmayı hedefliyor” dedi.

İHRACAT FIRSATLARI



Ebru Causey, Zuchex’in sektörünün tüm paydaşları için umut olacağını söyledi. Causey şunları söyledi: “Zuchex 2020’yi hibrit fuar olarak kurguluyoruz. Yine binlerce fiziksel ziyaretçiye ev sahipliği yapacağız. Bununla birlikte gelemeyen satın almacılar, lansmanını yapacağımız ‘Online B2B’ uygulamamızla katılımcılarla önceden randevulaşarak dijital toplantılar yapabilecek. Geçen yıl uyguladığımız ve 1.5 milyar dolarlık ticaret hacmi yaratan Overseas Buyer programımıza ek olarak yeni Online B2B platformuyla Zuchex, bu yıl da katılımcılara ihracat fırsatları yaratmayı amaçlıyor.” Causey, küresel ev ve mutfak eşyaları sektöründe bu senenin en önemli fuarının Zuchex olacağını sözlerine ekledi.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ ALIMLAR EYLÜLE KALDI



Beş kıtaya ihracat gerçekleştiren yerli ev ve mutfak eşyası üreticileri, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl kendi sektörlerinin Avrupa, ABD ve Çin’deki önemli yurtdışı fuarlarına katılamazken, büyük perakende firmaları ve satın alma heyetleri, ertelenen ve iptal olan fuarlar nedeniyle büyük ölçekli alımlar yapamadı. Dolayısıyla sonbaharda, eylül ayında düzenlenecek olan Zuchex’in bir taraftan hitap ettiği sektörlere yeni ihracat ve satış kanalları açması, diğer yandan da bu dönemde alım kararlarını ertelemek zorunda kalan yurtdışı alıcılar için avantajlı satın alma fırsatları sunması bekleniyor.