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14 Ekim 2020 Çarşamba 00:13 | Son Güncelleme:

Hatay ipeğinden maske ürettiler

Hatay ipeğinden maske ürettiler

İpek böcekçiliğinin yaygın olarak yapıldığı Hatay'da 3 kadın girişimci, kurdukları firmayla ipek maske üretimine başladı.

Hataylı girişimciler Nazan Savaş, Suzanna Tenekecioğlu ve Esra Ünver Ağca, Hatay ipeğini daha fazla tanıtmak için Hatay Teknopark bünyesinde ‘Sericum-Antakya’ adıyla firma kurarak ipekten maske üretiyor. Firmanın kurucu ortaklarından Prof. Dr. Nazan Savaş, “Amacımız daha çok Hatay’ın ipeğinin gün yüzüne çıkarılması, bir marka değeri kazanması ve Ar-Ge çalışmalarının yapılandırılmasıydı” dedi. İpek maskenin defalarca yıkanmasına rağmen özelliğini yitirmediğini kaydeden Savaş, bu ürünün aynı zamanda rahat nefes aldırdığını ve alerji yapmadığını söyledi. 

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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