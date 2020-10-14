Hatay ipeğinden maske ürettiler

Hataylı girişimciler Nazan Savaş, Suzanna Tenekecioğlu ve Esra Ünver Ağca, Hatay ipeğini daha fazla tanıtmak için Hatay Teknopark bünyesinde ‘Sericum-Antakya’ adıyla firma kurarak ipekten maske üretiyor. Firmanın kurucu ortaklarından Prof. Dr. Nazan Savaş, “Amacımız daha çok Hatay’ın ipeğinin gün yüzüne çıkarılması, bir marka değeri kazanması ve Ar-Ge çalışmalarının yapılandırılmasıydı” dedi. İpek maskenin defalarca yıkanmasına rağmen özelliğini yitirmediğini kaydeden Savaş, bu ürünün aynı zamanda rahat nefes aldırdığını ve alerji yapmadığını söyledi.