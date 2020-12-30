Halkbank'tan esnafa yüzde 50 faiz indirimi

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imsazıyla yayınlanan karara göre Halkbank, esnaf ve sanatkarlara 2021 yılında vereceği ve 2020’den devredecek kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulayacak. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkarlara, 2021 yılında kullandırılacak kredilerle önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden krediler için uygulanacak faiz indirimi yüzde 100 olacak.

GİRİŞİMCİYE 100 BİN LİRA



Karara göre, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihi en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara, 2021 yılında kullandırılacak kredilerle önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda toplam 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi kullandırılabilecek.

İŞYERİ MODERNİZASYONU



Söz konusu imkandan bakiyesi 2021 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak. Diğer taraftan esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021’e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak.

DÖVİZ ALMAYACAĞINI TAAHHÜT EDECEK



Kararın, diğer hükümler başlıklı 5’inci maddesinde, daha önceki desteklerde yer almayan bazı hükümler eklendi. Özellikle Kovid-19’un işletmeler üzerindeki tahribatının azaltılması amacıyla nisan ayından itibaren kullandırılan indirimli kredilerin bir kısmının döviz veya başka yatırım araçlarına yönlendirildiğine ilişkin eleştiriler üzerine bunu önleyecek bir mekanizma kararnameye yerleştirildi. Buna göre, kredinin tahsisi aşamasında tahsis edilmiş kredinin, faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda, portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda, başka bir kredi verende veya herhangi bir yatırım aracında kullanılmayacağına ilişkin taahhüt alınacak.