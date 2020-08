Global kadın girişimci Türkiye'ye yeni bir meslek kazandırdı

Özellikle ayak, tırnak ve diyabetik hastalara hizmet veren ve bir dernek oluşturarak bu mesleğin meslek olması için çalışan Derya Çobanil zamanlardapodoloğun neiş yaptığını anlatmanın çok zor olduğunubelirtti.

Aynı zamanda Podoloji Derneği başkanı olan Derya Çoban yurt dışında aldığı eğitim sonucunda ülkesinde yeni bir meslek dalı oluşturduğunu ifade etti.

Çoban: “ Mesleğime 2000'li yıllarda başladım. Eğitimimi Almanya'da aldım. Eğitim alıp döndükten sonra Ankara'da Derya Çoban ayak sağlığı merkeziolarak işletmemizi açtık. Hastalara hizmet vermeye başladık. Bu süreçlerde bir podolog ne iş yapar? kısmını anlatmak çok güçtü. Hani pedikür mü yapıyoruz ayakta neler yapıyoruz. hani ne tür problemlerle çalışıyoruz bu anlamda biraz başta sıkıntı yaşadık ama, yaptığım uygulamalarda o günden bu güne yüzde 98 hasta memnuniyeti ile gidiyorum, 2000'li yıllardan bu güne. Bu memnuniyet doğrultusunda da bizim şehir dışından hastalarımız yoğunlukla gelmekte.” dedi.

BİREYSEL GİRİŞİMLERLE MESLEK KODUNU ALDI

Bu mesleğin eğitimini aldıktan sonra Türkiye’de meslek kodunun olmadığını fark eden Çoban bireysel çabaları sonucunda Podologluğun bir meslek olarak kabul edildiğini aktardı. Çoban: “ Bireysel bir girişimdi ve Türk Meslekleri Sözlüğü’ne Podolojinin tanımını yaptırdım. Hem yoğun çalışıyordum, hem bu bakanlıklar ile ilgili çalışmalar çok emek sarf ediyordu. Fakat bu emeğin karşılığında da ortaya çok böyle benim tatmin edebilecek, hayal ettiğim hani gerçekleştirebileceğim bir katkı olmadı. Bu nedenle de 2008 yılında tek bir Podolog olarak Türkiye'deki, Podoloji Derneği'ni kurdum.

Bu dermekle beraber zaten geçmişten getirdiğim, bu kurumlarla olan iletişim oradaki yazışma teknikleri kurumlarla iletişim sağlarken kuracağım üslup ile ilgili bir tecrübe edinmiştim. Dolayısıyla derneği kurar kurmaz da Mesleki Yeterlilik Kurumu ‘da o zaman yeni kurulmuştu. Hemen bir dosya ile müracaat ettim. Türkiye'de bu meslek olmalı ve meslek standartı hazırlayalım diye.” dedi. Çalışmaları sırasında Sağlık Bakanlığı’nın bir protokol ile meslek standartlarını belirleme konusunda yeni kararlar aldığını belirten Çoban sözlerine şöyle devam etti;

“ O dönemde Sağlık Bakanlığı ile mesleki yeterlilik, kendi aralarında bir protokol yaptılar. Bu protokolde diyor ki ‘’Türkiye'deki sağlık mesleklerinin meslek standartlarını sağlık bakanlığı hazırlar'’ ve bizim dosyamız Sağlık Bakanlığı'na bu nedenle gidiyor. Bizde daha öncesinde Sağlık Bakanlığı'na dosya vermiştik. Oranın kulağına kar suyunu kaçırmıştık. Çok ta ilginç gelmişti kendi aralarında hatta sohbet ederken Podolog 'ne kadar ilginç bir terim, böyle bir meslek mi varmış?' diye kendi aralarında sohbetleri de oluyordu.

Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın Avrupa Uyum Yasaları çerçevesinde Türkiye'de eğitimi olan ama kanunu olmayan sağlık meslekleri ile ilgili yaptığı 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da bir değişiklikle bu mesleklerin çalışması yapıldı. Takriben 40 tane sağlık mesleğinin burada psikoloji ve diş hekimliği gibi mesleklerde var. Alt meslek grupları ön lisans, lisans ve doktora programı olacak şekilde bir çalışma yapıldı. 40 Sağlık Meslek grubunun çalışması yapıldı. Çok ilginç bir şekilde bizim dosyamızda Sağlık Bakanlığı bu kanun çalışması içerisinde değerlendirilmeye alındı. 2009 yılında Podoloji Derneği'ne bir davetiye gönderdiler ‘ biz bu mesleği çalışacağız, bize gelin mesleğinizi anlatın nasıl bir şeydir’ diye.

Biz tüm dünyadan ben sadece Almanya'da eğitim aldım sadece Almanya'da değil tüm Avrupa ülkelerinde eğitim nasıl, Avrupa İngilizce konuşulmayan ülkelerde eğitim nasıl bunlarla ilgili detaylı dosya ile Sağlık Bakanlığı'nda böyle uzun toplantılar yaptık. Sağlık Bakanlığı ‘da çok detaylı bir açıklama yaptı. Bizim sunduğumuz dosyanın karşılığı gerçekten var mı yok mu diye. 2011 yılında da bu bahsettiğim kanun çıktı. 40 meslek içerisinde Podoloji de yer aldı.”

TÜRKİYE’DE İLK

Türkiye’de eğitimi verilmeden kanunu çıkmış ilk meslek olduğunu ifade eden Çoban artık üniversitelerde Podoloji’nin eğitiminin verildiğini açıkladı.

Çoban: “ Türkiye'de eğitimi verilmeden kanunu çıkmış ilk sağlık mesleği olarak tarihte yerini alacak. Kanun çıktıktan sonrada üniversitelerde eğitim başladı.

Şuanda doktora programımızda var bizim. Benim çalıştığım konum 20 yıldır neredeyse bu alanda çalışıyorum. Tabi Türkiye'de global anlamda Kadın girişimci olarak bir meslek getirdim. Bunun haklı gururunu yaşıyorum. Bugün önemli kongrelerde konuşmacı olarak yer alıyorum. Mesleğimizi iyi bir şekilde ifade etmeye kürsüde gayret sarf ediyorum, uluslararası ve Ulusal düzeyde. 20 yıldır da yaptığım uygulamalarda da dediğim gibi yüzde 98 hasta memnuniyeti ile çalışıyorum.” dedi.

Kendilerine gelen hastaların yaş sınırının olmadığını belirten Çoban sözlerine şöyle devam etti; “ Öncelikle kimlere çalışıyorum? ben herkese çalışıyorum. Ben çocuk podoloğu muyum, yaşlı podoloğu muyum, diyabetik ayak podoloğu muyum bu 20 yıllık süreçte çok fazla hasta aldığım için her hastaya çalışabiliyorum. Bana bebekte geliyor, bebeklerde eklemsel deformasyonlar gelişebiliyor. Onlara dönük direk uygulamam olmasa da ikincil olarak onların hangi ayak fonksiyonlarını düzeltecek özel aparatlar tasarlayabiliyorum, bununla beraber bebeklerde tırnak batması çok yaygın olarak karşılaşılıyor. Direk bebeklerde uygulamalarımız, bebek olduğu için böyle çok uygulama tarzında gidemesek de daha çok rehberlik yapıyoruz.

Anne, baba eğitimi yapıyoruz. Anne, baba uygulamalarında tırnak kesimlerinde ne yapması gerekiyor. Bebeğin ayağını nasıl koruması gerekiyor, nasıl çorap giydirmesi gerekiyor, nasıl tulum giydirmesi gerektiği şeklinde rehberliğe dönük uygulamalar yapıyoruz. İşte 15 yaş 17 yaş civarında ki çocuk ve genç arasındaki kişilerde de tırnak batmasında çok yoğunlukla çalışıyoruz.

Bu çocukların ayağında daha yaygın olarak bu grupta siğil ayaklarda oluşuyor onlara dönük çalışıyoruz ve o yaştan sonraki grupta da yani 18 ile 90 hatta bizim 100 yaşında hastamız var. Bunlarda da eklem deformasyonuna bağlı ayakkabının kullanımına bağlı, ayağın şeklinin değişmesi hani ayakkabının içinde ayağın sıkışması ve uyuşması gibi ayakta dokuda hasarlar meydana geliyor.

Uygulamada tırnak kesiminde yapılan yanlışlıklardan dolayı tırnak batması, tırnak mantarı çok yoğun karşılaştığımız ya da bize gelmeden öncesinde bu tarz bir problemi cerrahi müdahale uygulatmış, hatta birkaç kez cerrahi müdahale uygulatmış artık oradaki dokuyu ya da tırnağın yapısı iyice bozulmuş hastalarda doku onarımı ya da tırnak onarımı şeklinde tedavilerimiz devam etmekte.

Bununla birlikte diyabetik hasta oranımız çok yüksek, yani Türkiye'de yaygın olarak ve yaş seviyemizde düşüyor çok yaygın bir hastalık, diyabet hastalarına dönük hem rehberlik uygulamamız var. Yani her diyabet hastamızın ayağında problem olmasını beklemiyoruz. Önemli olan problemsiz ayağın problemsiz kalabilmesi yönündedir. Çünkü problem başladığı zaman artık tedaviye dönük klinik tedavilerin ağırlıkta olduğu, sıklıkla pansuman ve ilaç kullanımının devamlılığı olan bir prosedür hastayı bekler. Bu nedenle biz problemsiz ayakla hasta bize geliyorsa biz o problemsiz ayağın, problemsiz hayatı boyunca kalabilmesi için ona rehberlik yaparız. Düzenli ayak müdahalelerini yaparız. Ayakkabı kullanımı çorap kullanımı, tırnak kesimi bunların hepsi ile ilgili detaylı bilgilerini paylaşırız. Belirli periyotlarda hastayı 6 ay ile bir sene aralığında alır ve kontrol ederiz. Muayenelerimizi yaparız. Fakat biz bu aşamayı geçtik hastanın ayağında hafif hafif eklem deformasyonu başladığında, tırnakta bozulma başladığında bu hastalarda da probleminde dönük daha agresif diyabetik hastalarda yaranın açılmaması için eklemini korumaya dönük uygulamalar yapıyoruz. Artık yara açıldıktan sonra üçüncü safhada da en sonuncu safhada da, daha çok hekimlerle beraber çalışıyoruz. Çünkü orada daha çok multi disipline bir ekiple hastanın değerlendirilmesi ve tedavi alması gerekiyor. Biz orada kendi üstümüze düşen görevi icra ediyoruz. Ama ilaç yönetimi kısmında doktorlarla beraber tedaviyi yönetiyoruz. “

‘KORONA DÖNEMİNDE DE PROTOKOLLERE UYUM HALİNDE ÇALIŞIYORUZ’

Derya Çoban pandemi sürecinde daha önceki protokollere uygun şekilde çalıştıklarını ancak dikkat ve tedbirleri arttırdıklarını ifade etti.

Çoban: “Covid-19 süresinde aslında bizim iç düzenlememizde çok değişiklik olmadı. Çünkü biz 20 senedir, bu protokollere uygun hareket ediyoruz. Her hasta temiz bir koltukta işlem görür örtüleri her hasta çıktığında değiştirilir. Oda temizlenir çamaşır suyu ile silinir kullandığımız el aletlerini muhakkak her hastadan sonra sterilizasyona gider, kapıdan girişte muhakkak hastaya biz galoş giydiririz. Burada bizde bir tek farklılık şu oldu, daha doğrusu hasta bu anlamda değişti.

Artık bizim işletmemize girerken hasta maskesiz giremiyor, ateşi ölçülüyor ve el dezenfektasyonu yapmadan iç mekana giremiyor. Hasta bekleme alanlarımızda bu anlamda bir azcıkta sadeliğe gittik. Biz hep 20 yıldır randevulu çalışıyorduk, biz boş bile olmuş olsak kapıdan gelen bir hastayı kolaylıkla almıyorduk. Yani o sistemi oturtmuştuk. Parasal kaygılarla hiç hareket etmedik. Hasta bize randevu ile gelsin burada yığılma olmasın kimse kimseyi rahatsız etmesin tarzında bir düşünce ile 20 yıldır bu düşünce ile çalışıyoruz. Buradaki bizim hasta çıktıktan sonra şimdi odayı 15 dakika havalandırıyoruz. Dolayısıyla hemen arkasında odayı temizleyip hasta almıyoruz. Bu anlamda birazcık daha hastada seyrelme ilgili bir değişikliğimiz söz konusu, ama onun dışında bizde içsel klinikte uyguladığımız dezenfeksiyon protokollerimizde herhangi bir değişiklik olmadı. Dediğim gibi biz zaten bunu 20 yıldır uyguluyoruz. Nasıl yapmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Bu süreçte hastaneye gidemeyecek hastaların en çok tercih ettiği ayakla ilgili problem yaşayan kişilerin en çok tercih ettiği alanlardan bir tanesiyiz.

Bize bu anlamda da Türkiye'nin her tarafından da hasta geliyor. Özellikle batık tırnak ve tedavileri konusunda uzmanlaştık. Kendi patentli bir ürünümüz var uluslararası patente sahip tedavilerimizi bununla yürütüyoruz. Bu deneyim bizim tüm Türkiye'de isim yapmamıza sebep oldu. Zaten bir dernek başkanlığı olarak ve Türkiye'ye yaptığım katkılardan dolayı da bir bilinirliğim vardı. Ama bununla birlikte yaptığımız tedavilerin başarısı her geçen gün kulaktan kulağa yayıldığı için Türkiye'nin her tarafından hasta alıyoruz.” dedi.

TANI KOYUYORUZ

Gelen hastalara tanı koyduklarını ve hekim müdahalesi gereken durumlarda hekimlerden yardım aldıklarını belirten Çoban şunları ifade etti;

“ Bize gelen kişi az çok bilgili geliyor. Yani benim tırnağım battı diye. Parmağımda ağrı var diyor. Zaten yaptığımız muayenede onu ortaya koyuyoruz. Tırnak batması olup olmadığını ya da ayağında gözle görülür bir şekilde parmakta bir eklem deformasyonu varsa, çekiç parmak deformasyonu mu, düz taban mı, aldığımız eğitimden ötürü spesifik olarak ayakla ilgili eğitim aldığımız için ayakta ne tür problem var görebiliyoruz. Hasta geldiği zaman bunu tanımlayabiliyoruz ama bizimde tanımlayamadığımız ek hastalıklar ya da ayırt edici kısımlar ile ilgili hekimlerle beraber çalıştığımız noktalar var.

Tereddüde düştüğümüz mesela tırnak mantarı ile tırnak sedefi bir birine çok benzer bu nedenle şimdi bir sedef varsa burada mantara dönük bir uygulama çok doğru değil burada ayırıcı tanımların uzman hekim tarafından konulması gerekiyor. Bu anlamda gerekli muayenenin yapılabilmesi için tabi ki dışarıdan hastayı yönlendirip tam tanı aldıktan sonra tedavisini uygulamaya başlıyoruz.” İlaç kullanmadan tedavi uyguladıklarını ifade eden Çoban tedavilerinin belirli bir deneyime dair olduğunu ifade etti.

Çoban: “ Biz açıkcası farkımızda birazda buradan geliyor. İlaç kullanmıyoruz biz daha çok uygulamaya dönük koruyucu aparatlara dönük tedaviler yapıyoruz. Bizde çok ilaç kullanımı yok. İlaç gerektiği durumlarda muhakkak uzman doktordan destek alıyoruz. Ayakta enfeksiyon varsa bu enfeksiyonu biz kendi yaptığımız metotla iyileştirmekte zorlanacağız ve ek bir desteğe ihtiyacımız var. Hastanın ilaç kullanması gerekiyor bu anlamda hekim desteği alıyoruz. Ama genelde biz bu tabi birazda 20 yılın tecrübesi ile bu böyle oluyor. Çok hızlı tedaviler yapıyoruz ama bu tedavilerde neyi nasıl yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Hastanın tüm yaşantısını bizim tedavimize dönük şekilde organize ediyoruz. İlaç kullanmadan çok kısa sürede tedaviler yapıyoruz.” dedi.

AVRUPA’DA DA YASALAR GEÇ ÇIKTI

Avrupa’da da bu mesleğe yönelik kanunların geç çıktığını hatırlatan Çoban sözlerine şöyle devam etti; “ Almanya'da da 2002 yılında meslek kanunu çıkmış. Onlarda eskilerden beri tedavi gerçekleştirmelerine rağmen resmi olarak 2002 yılında başlamışlar. Ama her şeyin çok net olduğu detaylarının çalışıldığı podoloji olarak.

Tabi bunlar değişmekte ve gelişmekte sürekli olarak. Onların uygulamaları ile ilgili yeniden kanunlarla güncellenmekte mesela Fransa'da Podologluğun çıkmasından bu güne kadar takriben 50 tane kanun düzenlenmiş yani her ihtiyaca göre yapılan uygulamaya ek bir uygulama getirilmiş. Bu kanunla korunmuş. Bizde 2011 yılında çıkan kanunla düzenlemeye alınmış.

Halen Sağlık Bakanlığında akredite olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Nasıl tayin edilecek nasıl dükkanlarını açacaklar daha yasal olarak belirlenmemiş.” Çoban yaptığı çalışmalar sonucunda yakında lisans eğitimine başlanacağını ve 15 Eylül’de hazırladığı dosyayı yetkililere vereceğini belirtti.

Çoban: “İnşallah 15 Eylül'de dosya hazırlıyorum bunlarda netleşecek. Günden güne podoloji halk tarafından yaygınlaşıyor. Burada derneğin çalışmalarının etkisi çok önemli bir husus. Türkiye'de çok yeni olan bir mesleğin tıp kongrelerinde kürsüde bütün hocalar karşısında anlatılıyor olmuş olması özellikle yara bakım kongrelerinde anlatıyor olmak bu çok önemli. 2012 yılından beri ülkemizde de bunun eğitimi verilmekte. Sağlık Meslek Yüksek Okullarında bu meslek okutulmakta. Yakında lisans eğitimine de başlanacak.” dedi.