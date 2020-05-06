Gıda sektörü CNR Food Fuarı için hazırlanıyor

Birbirinden renkli etkinliklerin de yer alacağı fuarın bu yılki onur konuğu ise Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas A. Gugler olacak.

2 BİN MARKA BULUŞUYOR

80 bin metrekarelik alanda yaklaşık 20 ülkeden 2.000’in üzerinde markaya ev sahipliği yapacak olan fuar, katılımcı ve ziyaretçilerin ilgisini çekecek birbirinden özel etkinliklere de sahne olacak. Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Gugler ise fuarda “Global Trendler ve Sürdürülebilirlik” başlıklı sunum yaparak önemli bilgiler paylaşacak.