Gıda sektörü CNR Food Fuarı için hazırlanıyor
CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından sektörün önde gelen derneklerinin işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, 2-5 Eylül'de arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.
Birbirinden renkli etkinliklerin de yer alacağı fuarın bu yılki onur konuğu ise Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas A. Gugler olacak.
2 BİN MARKA BULUŞUYOR
80 bin metrekarelik alanda yaklaşık 20 ülkeden 2.000’in üzerinde markaya ev sahipliği yapacak olan fuar, katılımcı ve ziyaretçilerin ilgisini çekecek birbirinden özel etkinliklere de sahne olacak. Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Gugler ise fuarda “Global Trendler ve Sürdürülebilirlik” başlıklı sunum yaparak önemli bilgiler paylaşacak.