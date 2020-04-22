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Fuarı canlı yayına taşıdılar

Fuarı canlı yayına taşıdılar

Tarsus Turkey, haziran ayına ertelenen 15. Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı-HOST İstanbul 2020'nin katılımcılarını, yurt dışındaki satın almacılarla sosyal medya üzerinde bir araya getiriyor.

Fuar kapsamında uygulamaya konulan canlı yayın projesi ile katılımcı firmalar, kendi resmi hesaplarından yaptıkları yayınlarla ürünlerini tanıtıyor. Tarsus Turkey de yurt dışındaki önemli satın almacılardan oluşan global networkünü özel olarak bu yayınlara davet ediyor. Haftanın her günü düzenlenen canlı yayınlar İngilizce olarak gerçekleştiriliyor. Üreticilerle alıcıları online platformda buluşturan projeyle, ticari seyahatlerin yapılamadığı bu zorlu dönemde Türk ev ve mutfak eşyaları sektörüne yeni sipariş fırsatları sağlanması hedefleniyor. Hayata geçirdikleri yeni projeyle ilgili bilgi veren Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ebru Causey “Tarsus Turkey olarak, haziran ayına ertelenen HOST İstanbul özelinde inovatif bir yaklaşımla canlı yayın projesini devreye aldık” diye konuştu.


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