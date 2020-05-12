Ekonomik risklere karşı ciddi bir önlem! İşletmelerin tahsilat sorunu çözülecek

Aksigorta, tahsilat sorunlarını ortadan kaldıracak ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı yıllık net satış hasılatı 125 milyon lirayı aşmayan KOBİ’lere sunuyor. KOBİ’lere yönelik Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın ekonomik risklerin ortadan kaldırılmasında önemli bir önlem olacağını dile getiren Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, “Finansal açıdan zor durumda olan KOBİ’lerimize destek oluyoruz. Tahsilatlarını gerçekleştirmekte zorlanan KOBİ’lerimize, bu zorlayıcı süreçte Aksigorta olarak destek olmayı sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

DANIŞMANLIK DA VERİYOR



Altıngöz, “Devlet Destekli Alacak Sigortası’na sahip olan KOBİ’lerimizin alacaklarını teminat altına alıyoruz. Ayrıca KOBİ’lerimizin çalışacakları firmaları seçerken de danışmanlık hizmeti veriyoruz. İş yapmaktan endişe etmelerini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

TEMİNAT ALTINA ALIYOR



Bu sigorta poliçesiyle firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış yurtiçi vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına aldıklarını belirten Altıngöz, “Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının, iflas, konkordato, tasfiye gibi hukuki durumlarla temerrüde düşmesini teminat altına almayı amaçlıyoruz’’ diye konuştu.

FİNANSAL YAPILARINI GÜÇLENDİRİYORUZ



Müşterilerinin finansal durumlarını izleyerek, KOBİ’lerin risk yönetimini desteklediklerini ifade eden Fahri Altıngöz, şöyle devam etti: “Bu ürünle, işletmeyi öngörülemeyen tahsilat problemlerine karşı koruyor, finansal yapılarını güçlendiriyor; kredibilitesini artırıyoruz. Böylelikle KOBİ’lerin finansal problemlerini bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlıyoruz. Bu ürünün bir diğer önemli özelliği ise, Aksigorta’nın müşterilerine yeni müşteriler konusunda da danışmanlık hizmeti sunması.”