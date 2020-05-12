Düzenleme işe yaradı, talepte ciddi artış var

Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile ilgili olarak 1 Nisan 2020 itibarıyla KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda güncellemeler yapıldığını ifade eden Yasemin Ezenerden, kapsama 125 milyon liraya kadar yıllık net satış cirosu olan KOBİ’lerin alacaklarının da eklendiğini dile getirdi.

BÜYÜK FAYDASI OLACAK



Mikro, küçük ve ortak büyüklükte olan işletmelerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda zararlarının karşılanması ve alacaklarının garanti altına alınmasının KOBİ’lere büyük faydasının dokunacağını vurgulayan Yasemin Ezenerden, “Alacak sigortası, KOBİ’lerin nakit akışını sağlıklı düzenlemelerini, taahhütlerini yerine getirebilmelerini kolaylaştıracak” ifadelerini kullandı.

PLANLI İLERLEYECEKLER



Yasemin Ezenerden, “Bu ürün aynı zamanda KOBİ’lerin planlı şekilde ilerlemelerine katkıda bulunacaktır” diye konuştu. Ezenerden, Quick Sigorta olarak Devlet Destekli Alacak Sigortası ürününde yapılan son değişikliklerle birlikte ürüne olan ilgi ve talepte önemli bir artış gördüklerini dile getirdi.

MÜŞTERİYİ DAHA İYİ TANIYACAKLAR



Yasemin Ezenerden, ürünün yaygınlaştırılmasıyla birlikte ticari risklerin güvence altına alınmasının, ticari faaliyette bulunan her alanda olumlu etkilerinin olacağını söyledi. Ezenerden, “Böylelikle firmalar müşterilerini daha iyi tanıyıp, analiz etme fırsatına sahip olacak. Aynı zamanda müşterilerinin finansal açıdan da durumlarını izleyebilecekler” değerlendirmesinde bulundu.