25 Kasım 2020 Çarşamba 01:18 | Son Güncelleme:
Dünyaya 6.6 milyar dolarlık hırdavat sattık
Hırdavat sektörü, yılın ilk 10 ayında 6.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke Almanya, Irak ve Romanya. Sektörümüzün yıl sonu ihracat hedefi 7-7.5 milyar dolar civarında” ifadelerini kullandı. HISİAD olarak gerçekleştirecekleri fuardan bahseden Tecdelioğlu, “Hardware Eurasia Fuarı, 1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleşecek. Fuarın önce Avrasya’nın, sonrasında da dünyanın en kapsamlı hırdavat endüstrisi etkinliklerinden biri olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.