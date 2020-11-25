Dünyaya 6.6 milyar dolarlık hırdavat sattık

Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke Almanya, Irak ve Romanya. Sektörümüzün yıl sonu ihracat hedefi 7-7.5 milyar dolar civarında” ifadelerini kullandı. HISİAD olarak gerçekleştirecekleri fuardan bahseden Tecdelioğlu, “Hardware Eurasia Fuarı, 1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleşecek. Fuarın önce Avrasya’nın, sonrasında da dünyanın en kapsamlı hırdavat endüstrisi etkinliklerinden biri olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.