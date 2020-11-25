  • $7,9893
  • 9,5136
  • 464.361
  • 1320.98
  • Haberler
  • Kobi
  • Dünyaya 6.6 milyar dolarlık hırdavat sattık
25 Kasım 2020 Çarşamba 01:18 | Son Güncelleme:

Dünyaya 6.6 milyar dolarlık hırdavat sattık

Dünyaya 6.6 milyar dolarlık hırdavat sattık

Hırdavat sektörü, yılın ilk 10 ayında 6.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke Almanya, Irak ve Romanya. Sektörümüzün yıl sonu ihracat hedefi 7-7.5 milyar dolar civarında” ifadelerini kullandı. HISİAD olarak gerçekleştirecekleri fuardan bahseden Tecdelioğlu, “Hardware Eurasia Fuarı, 1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleşecek. Fuarın önce Avrasya’nın, sonrasında da dünyanın en kapsamlı hırdavat endüstrisi etkinliklerinden biri olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turmedya.com.tr'>duygu.gecu@turmedya.com.tr</a></p>

Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

2 bin 200 yıllık mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Yedikçe kilo verdiren 10 besin

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.