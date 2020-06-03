Dünyadan çok büyük talep var! AB fonlarıyla kuru meyve ticareti fırsatı

Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) kapsamında çağrıya çıkılan toplam 158 milyon Euro’luk hibe programı için başvurular 23 Haziran’da bitiyor. Koronavirüs nedeniyle tarıma ve gıdaya artan ilgi hibe programına da yansıdı. Fonun 58 milyon eurosu gıda kurutma tesisleri için kullandırılacak. Bu fonun Türk girişimciler için büyük fırsat olduğunu belirten kurutma teknolojileri şirketi Temas Global Genel Müdürü Mustafa Güngör hibe oranının 500 bin euroya kadar yüzde 65 olduğunu belirterek, “Ayrıca gümrük vergisi ve KDV muafiyeti de var. Böylece hibe oranı yüzde 85’e kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.

500 BİN EURO YATIRIM



Bir tesisin 500 bin euroya kurulabileceğini anlatan Güngör, üretimin meyve cipsi, kurutulmuş domates ve mantar ve soğan tozu gibi geniş bir yelpazeyi kapsadığını anlattı. Bu ürünlerin ihracatının da büyük bir fırsat olduğunu belirten Güngör, özellikle AB ülkelerinden büyük talep olduğunu belirtti. Güngör, Wall Mart’ın bile tedarik için Türkiye’ye yöneldiğine dikkat çekti.

ÖNEMİ DAHA DA ARTTI



Pandemi dolayısıyla gıda ve tarımın öneminin üst seviyeye geldiğini belirten Güngör, “Ancak kurutulmuş gıdanın önemi de çok daha belirgin hale geldi. Böyle dönemlerde evde barındırılabilecek ürünler kurutulmuş ürünler. Biz meyve sebze cennetiyiz. Geçen yıl 400 bin ton elma çürümüş pazara inmeden. Bu elmadan yapılacak cipsin değeri 914 milyon dolar. Oysa bizin geçen yıl cari açığımız 8.6 milyar dolardı. Sadece elmayı kurutsak cari açık yüzde 10 kapanırdı” dedi.

3 AYDA YATIRILAN PARAYI ÇIKARIYOR



500 bin liraya kurdukları tek ünitelik kurutma sisteminin kendini kısa sürede amorti ettiğini anlatan Güngör, “6 ay içinde yatırılan para geri dönüyor. Sistemimizin elektrik sarfiyatı dünyadaki emsallerine göre 10 kat daha az. Kurduğumuz tek ünitelik bir sistem ortalama 500 bin lira. Bu ünitede günlük 500 kilogram elma kurutulduğunda 50 kilogram elma cipsi elde ediliyor. Yaklaşık 7.500 lira günlük ciro yapar. Günlük 5200 lira kar marjı vardır. 3 ayda 472 bin lira eder” ifadelerini kullandı.