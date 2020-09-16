Döviz borcunun çözümü ihracat ve öz sermaye

CSK Denetim ve Mali Müşavirlik Kurucusu Bağımsız Denetçi Serkan Kumdakcı’ya göre döviz kredisi ödeyen şirketlerin sermayeleri kur farkı nedeniyle eriyebilir. Bundan en az derecede etkilenmenin yolu, yıl sonunun yaklaştığı bu dönemde bilançolardaki öz kaynak durumunun gözden geçirilerek sermaye yapısının düzenlenmesinden, gerektiği durumda nakdi sermaye artırımının yapılmasından ve şirketlerin döviz gelirlerini artıracak daha fazla ihracata yönelmesinden geçiyor.

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Kumdakcı, şunları söyledi: “Bu dönemde şirketlerin sermaye yapıları ön plana çıkacak ve sermaye yapıları güçlü olmayan firmaların yıl sonu bilançolarında ‘teknik iflas’ ya da ‘borca batık olma’ durumuyla karşılaşma olasılıkları oldukça yüksek.”