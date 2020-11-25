Dev fuar bugün başlıyor! 7 trilyon dolarlık gıda pazarı İstanbul'da buluşuyor

Dünya gıda sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında alınan bir dizi önlemle bugün kapılarını açıyor. 28 Kasım tarihine kadar açık olacak olan fuar, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlayacak. Dünyanın dört bir yanından binlerce satın almacının katılımının yanı sıra farklı ülkelerden 2 binin üzerinde markaya ev sahipliği yapacak olan CNR Food İstanbul, ülke milli katılımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

MİLLİ KATILIMLAR VAR



Açıklamaya göre, dünyadaki gıda trendlerini yakından takip eden Özbekistan, fuara 11 firmayla milli katılım sağlıyor. Özbek firmalar, ‘Made in Uzbekistan’ adını verdikleri pavilyonda en iyi kalite ve fiyat oranıyla satın almacıları karşılayacak. Yüksek kaliteli tarım ürünleri için büyük bir kaynağa sahip olan Somali, hammaddeden mamul ürünlere kadar her alanda faaliyet gösteren toplamda 20’den fazla firmasıyla fuarda ‘Somalia Rising’ pavilyonunda yerini alacak. Çekya-Çek Cumhuriyeti ise bu yıl fuara toplam 6 firmayla milli katılım sağlıyor. Çekya geniş ürün grubuyla fuara ayrı bir renk katacak.

MİLYARLARCA DOLARLIK TİCARETE ARACI OLACAK



B2B iş görüşmeleriyle üretici ve alıcının bir araya getirileceği fuarda milyarlarca dolarlık ticaret sağlanması hedefleniyor. Yarattıkları katma değer ve gerçekleştirdikleri ihracatla Türkiye ekonomisinin en önemli sektörleri arasında yer alan Türk gıda ve içecek sektörü de, öne çıkan firmaları ile fuarda temsil edilecek. 50 bine yakın işletmenin 600 bine yakın kişiye istihdam sağladığı Türk gıda ve içecek sektörü, fuarın da katkısıyla 10 milyar doların üzerindeki ihracatına yeni pazarlar ekleyecek.

ÖNLEMLERLE KAPILARINI AÇIYOR



CNR Holding, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem aldı. Fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılırken, içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde HES kodu sorgulaması yapılıyor.