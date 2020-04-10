Destek paketlerine büyük ilgi: Firmaların başvuruları artıyor

Uygulamaya katılan bankalar arasında yer alan Akbank’ın açıklamasına göre, sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşteriler, Hazine destekli KGF kefaletiyle sunulan her iki paketten de yararlanabilir.

3 AY ÖDEMESİZ DÖNEM



Akbank’ın açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı: “OPEX Kredi Destek Paketi’yle maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere işletmelerin sabit giderleri için 3 ay ödemesiz finansman ihtiyacı karşılanıyor. Çek Ödeme Destek Kredisi paketi ile de 30 Haziran’a kadar keşide edilen çeklerin finansmanına yönelik kredi sunuluyor. Bu olanakların duyurulmasından itibaren, bankamızın dijital kanalları üzerinden aldığımız geri bildirimler, oldukça iyi seyrediyor. İşletmeler başvurularını yapmaya başladı.”